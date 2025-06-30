Doktorlar bile şaştı! Yuttuğu balık kılçığı boynunu delip geçti

Tayland’da yaşayan bir kadın, balık çorbası içtiği esnada fark etmeden balığı kılçığı ile birlikte yuttu. Olayın ardından hayatı kabusa dönen kadın, iki hafta sonra gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

İlginç olay, Tayland’da yaşandı. 43 yaşındaki Suriyan Bubpha-art, balık çorbası içerken yaklaşık 3 santimetrelik bir kılçık yuttu. Boğazında büyük bir acı hisseden kadın, önce su içmek, ekmek çiğnemek gibi geleneksel yöntemlere başvursa da kılçığı çıkaramadı. Daha sonra parmağını kullanarak çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

HİÇBİR BULGUYA RASTLANMADI

Günler boyunca boynundaki ağrıyla hayatına devam eden kadın, iki hafta sonra hastaneye gitti. Yapılan muayenede, röntgen görüntülerinde hiçbir bulguya rastlanmayan kadına ağrı kesici verildi ve evine gönderildi.

KILÇIK BOYNUNU DELDİ GEÇTİ

Ağrının devam etmesi sebebiyle boynuna ağrı bandı yapıştırmak isteyen Bubpha-art, bölgeyi ovuşturduğu esnada derini altından sivri uçlu kılçığın dışarı çıktığını fark etti.

Korku dolu anlar yaşayan 43 yaşındaki kadın yeniden hastaneye gitti. Acil bir şekilde ameliyata alınan kadının boynundan yaklaşık 3 santimlik bir kılçık çıkarken, doktorlar böyle bir vakayla daha önce karşılaşmadıklarını kaydetti.