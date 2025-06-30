Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Doktorlar bile şaştı! Yuttuğu balık kılçığı boynunu delip geçti

Doktorlar bile şaştı! Yuttuğu balık kılçığı boynunu delip geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Doktorlar bile şaştı! Yuttuğu balık kılçığı boynunu delip geçti
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tayland’da yaşayan bir kadın, balık çorbası içtiği esnada fark etmeden balığı kılçığı ile birlikte yuttu. Olayın ardından hayatı kabusa dönen kadın, iki hafta sonra gördüğü manzara karşısında şoke oldu.  

İlginç olay, Tayland’da yaşandı. 43 yaşındaki Suriyan Bubpha-art, balık çorbası içerken yaklaşık 3 santimetrelik bir kılçık yuttu. Boğazında büyük bir acı hisseden kadın, önce su içmek, ekmek çiğnemek gibi geleneksel yöntemlere başvursa da kılçığı çıkaramadı. Daha sonra parmağını kullanarak çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

HİÇBİR BULGUYA RASTLANMADI

Günler boyunca boynundaki ağrıyla hayatına devam eden kadın, iki hafta sonra hastaneye gitti. Yapılan muayenede, röntgen görüntülerinde hiçbir bulguya rastlanmayan kadına ağrı kesici verildi ve evine gönderildi.

KILÇIK BOYNUNU DELDİ GEÇTİ

Ağrının devam etmesi sebebiyle boynuna ağrı bandı yapıştırmak isteyen Bubpha-art, bölgeyi ovuşturduğu esnada derini altından sivri uçlu kılçığın dışarı çıktığını fark etti.

Korku dolu anlar yaşayan 43 yaşındaki kadın yeniden hastaneye gitti. Acil bir şekilde ameliyata alınan kadının boynundan yaklaşık 3 santimlik bir kılçık çıkarken, doktorlar böyle bir vakayla daha önce karşılaşmadıklarını kaydetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsviçre'den Antalya'ya gelmişlerdi: Gurbetçi aile 1 saatte evlerini kaybettiSabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan kimdir, kaç yaşında?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'tan sürpriz Çin ziyareti! Aldığı davet herkesi şaşırttı - DünyaTrump'tan sürpriz Çin ziyareti!Trump’ın resti sonuç verdi! Kanada dijital vergiyi iptal etti, Ticaret görüşmeleri yeniden başlıyor - DünyaTrump’ın resti sonuç verdi!Parkta oynayan çocukların üzerine devrildi! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı - DünyaParkta çocukların üzerine devrildi: Acı gerçek ortaya çıktıYunanistan engellemeye çalıştı! Almanya ve İngiltere’den Türkiye’nin Eurofighter teklifine tam destek - DünyaYunanistan'ı çıldırtacak anlaşma!ABD'de yangına müdahale eden itfaiyecilere ateş açıldı! 2 personel öldü - DünyaABD'de itfaiyecilere ateş açıldı! 2 personel öldüBBC yayınlamayı reddetti! Gazze belgeselini ekrana o kanal taşıyacak - DünyaGazze belgeselini ekrana o kanal taşıyacak
Sonraki Haber Yükleniyor...