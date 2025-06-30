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Parkta oynayan çocukların üzerine devrildi! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Parkta oynayan çocukların üzerine devrildi! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Essex bölgesindeki Chalkwell Park'ta devrilen 200 yıllık bir ağaç bir çocuğunun ölümüne, bir çocuğun da ağır yaralanmasına sebep oldu. Korkunç kazanın ardından konuşan bölge halkı, ağacın daha önce de metal direklerle desteklendiğini açıkladı.

Korkunç olay, İngiltere’nin Essex bölgesinde yer alan Chalkwell Park'ta yaşandı. Yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen bir ağaç, kendi ağırlığını taşıyamaması üzerine 7 yaşındaki iki çocuğun üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine yetkililer sevk edilirken, yaklaşık 50 kişi çocukların üzerine düşen dalları kaldırmak için uğraştı.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri, 7 yaşındaki bir kız çocuğunun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan diğer çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Parkta oynayan çocukların üzerine devrildi! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı - 1. Resim

KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan trajedinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı. Bölge halkı, ağacın uzun süredir metal direklerle desteklendiğini açıkladı. Korkunç haber sosyal medyada hızla yayılırken, birçok kullanıcı durumu sorgulamaya başladı.

''BİR AİLE SONUÇLARINA KATLANMAK ZORUNDA KALDI''

Bir sosyal medya kullancısı, ağacın kendi ağırlığını taşıyamadığının açıkça görüldüğünü belirterek, ''Ne yazık ki bir aile sonuçlarına katlanmak zorunda kaldı'' dedi. Bir başka kullanıcı ise ağacın kesilmesi gerektiğini savundu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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