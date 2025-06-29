Trump’tan İran’a zeytin dalı! “Yaptırımları kaldırabilirim"

ABD Başkanı Donald Trump, yıllardır gerilimli olan ilişkilerde yeni bir sayfa açılabileceğini ima etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'te yaptığı açıklamalarda Çin'le ticaret, gümrük vergileri, yapay zeka kaynaklı iş kayıpları, TikTok anlaşması, enerji politikaları, İran, ulusal güvenlik ve Kanada ile ilişkilere dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"USLU DAVRANIRLARSA PETROL SATABİLİRLER"

Trump, İran'a uygulanan yaptırımlarla ilgili olarak "İran'a yaptırımlarımız var. Bunları ne zaman kaldıracaksınız? Bugün bir tabir kullandım, bal ile bazen sirke ile elde ettiğinizden daha fazlasını elde edebilirsiniz. İran gibi ülkelere, eğer uslu dururlarsa, petrol satmalarına izin vermek için yaptırımları kaldırmayı düşünüyordum" dedi.

FORDO YENİDEN GÜNDEMDE

Trump, İran'ın Fordo nükleer tesisi hakkında da konuştu. "Hiçbir şeyi hareket ettirmediler. Yaptığımız şeyin gerçekten yapılabilir olduğunu düşünmediler. Yaptığımız şey inanılmazdı. Şu anda o odada sadece binlerce ton kaya var. Her yer yerle bir olmuş durumda" ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer programına değinen Trump, "Zenginleştirme istiyoruz' dediler. Zenginleştirme klima gibi bir şey değil ya da arabanıza kriko takmak anlamına gelmiyor. Zenginleştirme kötü bir kelimedir. Bunun olmasına izin vermezdim" görüşünü dile getirdi.

Trump, İran istihbaratını sızdıranlarla ilgili olarak da "Haklarında dava açılmalı" şeklinde konuştu.

BİLGİ SIZDIRAN GAZETECİNİN SORGULANMASINI ÖNERDİ

Trump, ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarına dair gizli bir istihbarat raporunu haberleştiren gazetecinin sorgulanmasını önerdi.

"Ulusal güvenlik. Kim verdi bunu size?' diyorsunuz" ifadelerini kullanan Trump, Fox News'teki röportajında bunun kolayca ortaya çıkarılabileceğine inandığını belirtti.

"ÇİN BİZDEN FAYDALANIYOR" Trump, Çin konusunda sert mesajlar vererek "Çin bizden birçok şekilde faydalanıyor" ve "Çin bize büyük gümrük vergileri ödüyor" dedi. "Çin ile iyi bir anlaşmamız var" ve "Çin ile anlayış çok iyi" ifadelerini kullanan Trump, Çin'in Amerikan şirketlerine iki yıl öncesine kıyasla daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirtti. "Ağustos ayından önce daha fazla ticaret anlaşmasına varabileceğiz" açıklamasını da yaptı. "ANLAŞMA OLUR MU BİLMİYORUM" Trump, "Suriye'nin İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayıp imzalamayacağını bilmiyorum ama yaptırımları kaldırdım" dedi. HAKARET ETTİ Trump, Federal Rezerv Başkanı'nı eleştirerek "Federal Rezerv Başkanı bir aptal" dedi ve faiz oranlarının yüzde 1 ile yüzde 2 arasında olması gerektiğini savundu. Ayrıca Biden yönetiminin göçmen politikalarını eleştirerek "Biden'ın sınırda yaptığı şey kötü bir şey" ifadesini kullandı. İlgili Haber Trump, "Berbat biri" dediği Powell'ın biletini kesti! Fed için o isim de konuşuluyor TİKTOK HAKKINDA KONUŞTU Trump, popüler sosyal medya uygulaması TikTok'un satışıyla ilgili olarak "TikTok'u satın almak isteyenler var ve alıcıların kim olduğunu iki hafta içinde açıklayacağım" dedi. "ÇİN'LE AYNI ŞEYİ YAPACAĞIZ" Trump, Çin'deki bürokrasiye atıfta bulunarak "Çin'de ne kadar sürer biliyor musunuz? Bir gün. Adı Başkan Xi. 'Boom. Tamam.' Burada da neredeyse aynı şeyi yapacağız. Hızlı onaylar alıyoruz" dedi. Yapay zeka nedeniyle yaşanabilecek iş kayıplarına ilişkin soruya Trump, "Çok basit bir şey, daha fazla şirket getirin, daha fazla iş. Gerçek şu ki bu işleri yapacak yeterince insanımız yok. Yeterince insanımız yok" cevabını verdi. AB ÜLKELERİNE SESLENDİ Trump, ABD'nin ticaret yaklaşımını anlatırken "Bir mektup göndereceğiz ve diyeceğiz ki 'bunu ABD'de alışveriş yapmanız için büyük bir onur olarak değerlendiririz ve %25 gümrük vergisi ödeyeceksiniz ya da bol şanslar dileriz.' Ve ticaretin sonu budur" ifadelerini kullandı.

"TEMMUZ'DA GELİŞME OLACAK"

Gümrük tarifelerindeki duraklamanın sona ermesiyle ilgili soruya Trump, "Mektuplar gönderiyoruz... 'Tebrikler, ABD'de ticaret yapmanıza izin vereceğiz. %25, %20 ya da %40-50 gümrük vergisi ödeyeceksiniz.' Bunu yapmayı tercih ederim" şeklinde konuştu.

İKLİM POLİTİKASI SORULDU

ABD Başkanı, enerji politikalarına ilişkin olarak "Kömürle çalışıyoruz. Rüzgar değirmenlerinin yerimizi mahvetmesini istemiyorum. Kilometrelerce uzanan ve yarım dağın üstünü kaplayan ve cehennem kadar çirkin olan bu güneş enerjili şeyleri istemiyorum" yorumunu paylaştı.

"MAMDANİ KOMÜNİST"

Trump, New York'ta Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerini kazanmaya yaklaşan Zohran Mamdani hakkında da konuştu.

"O saf bir komünist. Sanırım bunu kabul ediyor. Eğer seçilirse, ben başkan olacağım ve o da doğru şeyi yapmak zorunda kalacak, aksi takdirde para alamayacaklar. Doğru şeyi yapmak zorunda" dedi.

TİCARET GÖRÜŞMELERİ ASKIDA

ABD-Kanada ticaret görüşmelerinin durumu hakkında da konuşan Trump, "Ottawa bazı vergileri indirmeyi kabul edene kadar ABD-Kanada ticaret görüşmeleri askıda" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Kanada'yla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulunarak "Ottawa'nın Washington'a tamamen bağımlı olması nedeniyle Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğine hala inandığını" söyledi.

"BAZI ÜLKELER KATILMAK İSTİYOR"

Trump, kendisine yöneltilen "Son dönemde İran'la savaş nedeniyle İbrahim Anlaşmalarına katılmak isteyen ülkeler oldu mu?" sorusuna "Evet! Orada harika ülkeler var ve bence şimdi onları dahil etmeye başlayacağız. Şimdiye kadarki en büyük problem İran'dı" şeklinde cevap verdi.

Trump ayrıca "Geçmişte İran'ın bile katılacağını düşünüyordum. Katılsalardı şu anki durumlarından daha iyi olurlardı" dedi.