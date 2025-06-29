Tel Aviv'den çarpıcı iddia! İran’ın füzeleri Londra’ya kadar uzanabilir

İran’ın Avrupa’nın kalbine ulaşabilecek balistik füzeler geliştirdiğini öne sürüldü. Yapılan açıklamada, İran’ın binlerce füze stokunu devasa savaş başlıklarıyla güçlendirdiği ve Londra dahil birçok Avrupa şehrini vurabilecek kapasiteye sahip olduğu iddia edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Avrupa şehirlerine ulaşabilecek menzile sahip kıtalararası balistik füzeler geliştirdiğini açıkladı.

İSRAİL'DEN BALİSTİK TEHDİT UYARISI

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, İran'ın bir tonluk savaş başlıkları üreterek dünyanın en büyük balistik füze cephaneliğini inşa etme sürecinde olduğunu söyledi.

Marmorstein, İran'ın yaklaşık 3.000 balistik füzeye sahip olduğunu, ancak üretimi 20.000'e çıkarmayı planladığını ve bazı füzelerin Londra dahil Avrupa şehirlerini vurabilecek kapasitede olduğunu belirtti.

"İRAN DOKUZ NÜKLEER BOMBAYA YETECEK KADAR STOK OLUŞTURDU"

İsrail, ABD'nin 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırılarında iki temel tehdidin hedef alındığını açıkladı. Marmorstein, "Biri nükleerdi ve harekete geçtik çünkü İran bomba yapmanın son aşamasındaydı. Diğeri balistik tehditti" dedi.

İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleriyle dokuz nükleer bombaya yetecek kadar stok oluşturduğunu ve bu konuda hızlı ilerlediğini ifade etti.

NÜKLEER PROGRAMDA GERİLEME

Marmorstein, operasyonun İran'ın nükleer programını yıllar geriye götürdüğünü söyledi. ABD'nin sığınak delici bomba saldırılarının etkisinin değerlendirildiğini, ancak nükleer yarışa büyük darbe vurulduğundan emin olduklarını belirtti.

Ayrıca, İran'da rejimin üst düzey komuta kademesinin hedef alındığını ve operasyonun beklentilerin ötesinde başarılı olduğunu ifade etti.