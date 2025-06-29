İran, gözünü Çin’in J-10 uçaklarına dikti!

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı saldırıların ardından ilk kez bir yurt dışı gezisine çıktı. 10 günden uzun süren ve ABD’nin de nükleer tesisleri bombalayarak katıldığı çatışmaların ardından Nasırzade’nin ilk ziyaretini Çin’e yapması dikkat çekti. Tahran’ın, etkisiz kalan hava gücünü Çin’den satın alacağı uçaklarla güçlendirebileceği iddiaları ortaya atıldı.

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilim sırasında Pakistan’a ait J-10 uçaklarının PL-15 füzeleriyle Hindistan’a ait Rafale savaş uçağını düşürmesinin ardından İran’ın bu uçaklara olan ilgisinin arttığı ve J-10 uçaklarının İran için önemli adaylardan biri hâline geldiği öne sürüldü.

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İran, daha önce Rusya’dan SU-35 savaş uçakları almaya yönelik görüşmeler yapıyordu. Bu konuda yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanmıştı. Ancak uçakların İran’a ulaştığına dair bilgi yok.

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İsrail’in geçen günlerde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden ve Devrim Muhafızları Ordusundaki üst düzey isimlerden Tümgeneral Ali Şadmani, Ocak 2025’te İran ve Rusya arasında SU-35 satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığını belirtmişti. Ancak Rusya’nın hâlihazırda Ukrayna ile savaşta olması ve bu sebeple NATO ile arasındaki artan gerginlik, Rusya’nın iç ihtiyaçlarına öncelik vermesi sebebiyle aksadı.