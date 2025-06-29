Suikast hattı WhatsApp! Savaşın koordinatlarını uygulamalar veriyor

İsrail, WhatsApp ve sosyal medyayı kullanıp İran’da suikastlar düzenledi. ABD ve bazı ülkeler güvenlik için WhatsApp’a kısıtlama getirdi.

ÖMER TEMÜR - Savaşlar sadece cephede değil sanal dünyada da yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşının ardından son olarak İran-İsrail savaşı siber savaşa dönüşürken, akıllı cihazlar ile insanlar füzelerin açık hedefi hâline geliyor. Verinin tutulduğu ve işlendiği merkezler ise imha edilmesi gereken stratejik noktalara dönüşüyor.

Akıllı telefonlar, saatler, evlerdeki akıllı ev aletleri kısaca internete bağlı bütün cihazlar. Bugün navigasyonlar attığımız her adımı takip ediyor, sosyal medyada her paylaşım anlık konum bilgimizi veri merkezlerine gönderiyor. Paylaşım yapmanıza bile gerek yok, cep telefonunuz açık olduğu müddetçe konum bilginiz tespit edilebiliyor.

Hatırlarsınız İsrail’in Hizbullah’ın elindeki çağrı cihazlarını patlatarak büyük bir saldırıya imza atmıştı. Aynı şekilde İsrail’in Gazze’deki katliamlarda yapay zekâdan yararlandığı sır değil. Gazze’de kullanıcıların sosyal medya paylaşımlarını yapay zekâ ile analiz eden İsrail, önce hangi evin bombalanacağını belirliyor.

Benzer senaryo İsrail-İran savaşının ilk gününde gerçekleşti. İsrail füzeleri, 13 Haziran’da gerçekleştirdiği saldırıda İranlı üst düzey komutanlarını evlerinde yataklarında vurmuştu. Aynı şekilde dokuz nükleer bilim adamını da nokta atışı suikastların hedefi olmuştu. İran ise İsrail’in saldırılarına Microsoft’un veri merkezini vurarak cevap verdi. Bununla sınırlı kalmayan İran yaptığı açıklamada vatandaşlarına WhatsApp’ı telefonlarından silmeye çağrısı yaptı. Meta, WhatsApp iddiaları kabul etmese de bu anlamda sicili oldukça kabarık. Instagram ve Facebook gibi sosyal medya mecralarında kullanıcılarının İsrail aleyhine paylaşımlarına bile tahammül edemeyen Meta, iddiaları yalanlasa da bir darbe de kendi ülkesinden geldi. ABD Temsilciler Meclisi, WhatsApp uygulamasını bütün kurum cihazlarında yasakladığını duyurdu. Temsilciler Meclisi Siber Güvenlik Ofisi tarafından gönderilen iç yazışmada, uygulamanın kullanıcı verilerini nasıl koruduğuna dair şeffaflık eksikliği, kayıtlı verilerin şifrelenmemesi ve potansiyel güvenlik açıkları sebebiyle yüksek riskli olarak sınıflandırıldığı belirtildi.

Geldiğimiz noktada teknolojinin silah şirketlerinden bile tehlikeli olduğu aşikâr. Artık hiç kimse güvende değil, hiç bir yer güvenli değil. Yerli İHA ve SİHA’lar kadar yerli yazılımları, yerli yapay zekâyı, yerli işletim sistemlerini bir daha düşünsek ne dersiniz?