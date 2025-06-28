Rusya’dan Türkiye’ye sürpriz teklif! Yeni bir nükleer santral yolda

Rusya’dan Türkiye’ye dikkat çeken enerji mesajı geldi. Moskova yönetimi, Türk tarafının çıkarlarına uygun yeni bir nükleer santral projesi için fizibilite çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Enerji, ticaret ve turizmde kapsamlı işbirliği adımlarının masada olduğu görüşmelerde Rus yetkililer, Türkiye’ye “uzun vadeli stratejik ortaklık” teklifinde bulundu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova’da düzenlenen Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu 19. Dönem Toplantısı’nın ardından Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını cevapladı.

Türkiye’nin Rusya için dost bir ülke olduğunu vurgulayan Novak, “Türkiye, tüm zorluklara ve dünyadaki türbülanslara rağmen Rusya'nın dostane ortağıdır. Ülkelerimiz arasındaki ticaret ve ticaret hacmi gelişiyor ve büyüyor, ilişkiler güçleniyor.” dedi.

İKİLİ TİCARETTE 100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Novak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 60 milyar dolara yaklaştığını belirterek “Bu, önceki yıla kıyasla yüzde 6,7 artış demektir. Ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi konusunda sürekli ilerliyoruz.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini anımsatan Novak, bu hedef doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.

Novak, iki ülke hükümetleri, bakanlıklar ve ilgili birimler arasında yürütülen çalışmalara dikkat çekerek “Öncelikle idari engelleri kaldırıyoruz. Toplantımızda bunu hükümetlerarası komisyon eş başkanı meslektaşım Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile detaylı bir şekilde istişare ettik.” dedi.

İşbirliğinin özellikle enerji, sanayi, ulaşım, tarım, sosyal ve turizm alanlarında ön plana çıktığını belirten Novak, “İstihdamı, vergi gelirlerini ve ticaret hacmini artırmamızı, ekonomilerimizi güçlendirmemizi sağlayacak yatırım projelerini çeşitli kurumlar aracılığıyla hayata geçiriyoruz.” diye konuştu.

RUS TURİST SAYISINDA YENİ REKOR BEKLENTİSİ

Türkiye’yi geçen yıl rekor sayıda Rus turistin ziyaret ettiğini belirten Novak, 2024’te 6 milyonu aşan ziyaretçi sayısının bu yıl daha da artmasını beklediklerini iletti.

Rus turistlerin Türkiye ziyaretlerini daha konforlu hale getirmek için ortak adımlar atıldığını vurgulayan Novak, “Ziyaretlerin güvenliğini ve Türkiye'deki Rus turistlerin verilen hizmetler için ödeme yapmalarını sağlayacak mekanizmaların sağlanması ile ilgili önlemleri ortaklaşa uyguluyoruz.” dedi.

ENERJİ ALANINDA GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ

Novak, Rusya’nın Türkiye’ye önemli miktarda petrol, petrol ürünleri ve kömür sevkiyatı yaptığını ifade ederek “Türkiye ayrıca Güneydoğu Avrupa'ya sevkiyat noktasında transit ülke konumundadır. İşbirliğini başarıyla uyguladık.” dedi.

Mavi Akım ve TürkAkım doğal gaz boru hatlarının başarıyla çalışmaya devam ettiğini hatırlatan Novak, “Şu anda büyük ölçekli ortak projeler yürütüyoruz. Biri iç pazara, biri Avrupa pazarına tedarik için kullanılan iki hatta sahip TürkAkım dahil. Bu projeler başarıyla çalışıyor. Doğal gaz tedariki konusunda uzun vadeli işbirliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz ve bu işbirliğini genişletmeye hazırız. Bu yönde iyi ilerleme kaydediyoruz.” ifadelerini kullandı.

AKKUYU NGS VE YENİ NÜKLEER SANTRAL PLANLARI

Rosatom’un Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatına değinen Novak, “Bu, enerji sektöründe bizim için amiral gemisi bir projedir. Türkiye için de çok önemli bir projedir. Bu Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak. Bu, alanda uzmanlık kazanmak, personel yetiştirmek ve böylesine büyük ölçekli, milyarlarca dolarlık bir projeyi hayata geçirmek için bir fırsattır.” dedi.

Santral inşaatının belirlenen takvim doğrultusunda devam ettiğini belirten Novak, “Santralin ilk ünitesinin yakın gelecekte, bir yıl içinde devreye alınacağını düşünüyorum. Bu projenin hayata geçirilmesine özel önem veriyoruz. Bu, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusunda işbirliği alanında bizim için kilit bir projedir.” ifadelerini kullandı.

Türk enerji sektörünün ihtiyacına yönelik yeni tesislerin inşasında işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını vurgulayan Novak, “Başka bir nükleer güç santrali inşa etmenin ekonomik fizibilitesi inceleniyor. Bu çalışma, karşılıklı olarak kabul edilebilir ekonomik modellerin bulunmasında Türk tarafının çıkarları doğrultusunda yürütülmektedir. Rusya olarak bu projenin uygulanmasına katılmaktan çok memnun olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

KÜRESEL ÇALKANTILARA KARŞI İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Dünyanın çalkantılı bir dönemden geçtiğini belirten Novak, “Bugün, dünya gerçekten de çalkantılı bir dönemden geçerken, çok sayıda zorluk ve belirsizlikle karşı karşıya.” dedi.

Novak, askeri çatışmaların yanı sıra önemli ekonomiler arasında tarife ve ekonomik savaşların yaşandığını belirterek “Petrol piyasası da dahil küresel emtia piyasalarında oynaklık görüyoruz. Elbette, bu küresel ekonomi için oldukça zor bir durum. Bu nedenle ülkeler arasında tarife savaşlarıyla ilgili tüm bu süreçlerin çözülmesinin, lojistik zincirlerindeki değişiklikler ve artan maliyetlerle ilgili genel durumu kötüleştirmeden iyi hale geleceğine inanıyoruz. Çünkü kurulan ilişkiler bugün büyük ölçüde çöküyor ve elbette bu küresel ekonomi için pek iyi değil.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın işbirliğinden, istikrardan ve ticari-ekonomik ilişkilerin sürdürülmesinden yana olduğunu vurgulayan Novak, “Biz de Türkiye dahil dost ülkelerimizle ortaklıklar geliştiriyoruz.” şeklinde konuştu.