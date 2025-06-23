WhatsApp alarmı! ABD Temsilciler Meclisi resmen yasakladı: Güvenlik açığı kabul edilemez!

ABD Temsilciler Meclisi'nden gelen karar, milyonlarca WhatsApp kullanıcısını şok etti. Güvenlik açığı ve veri gizliliği gerekçesiyle uygulama, devlet cihazlarında resmen yasaklandı.

ABD Temsilciler Meclisi, çalışanlarının kullandığı resmi cihazlarda popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanımını yasakladı. Karar, Meclis’in idari işler müdürü tarafından çalışanlara resmi bir mesajla duyuruldu.

SİBER GÜVENLİK ENDİŞELERİ NEDENİYLE ALINDI

Temsilciler Meclisi Siber Güvenlik Ofisi, WhatsApp’ı “yüksek riskli” olarak değerlendirdi. Uygulamanın kullanıcı verilerini korumada şeffaf olmaması, veri şifrelemesindeki yetersizlikler ve potansiyel güvenlik açıkları yasak kararının temel gerekçeleri arasında yer aldı.

MECLİS CİHAZLARINDA WHATSAPP KALDIRILACAK

Yetkililer, Meclis cihazlarında yüklü olan WhatsApp uygulamalarının kaldırılması için çalışanlarla iletişime geçileceğini bildirdi. Ayrıca çalışanların, WhatsApp uygulamasını herhangi bir Meclis cihazına indirmeleri veya bulundurmaları yasaklandı.

ALTERNATİF MESAJLAŞMA UYGULAMALARI ÖNERİLDİ

Meclis yönetimi, WhatsApp yerine Microsoft Teams, Wickr, Signal, iMessage ve FaceTime gibi daha güvenli alternatiflerin kullanılmasını tavsiye etti. Çalışanlar, kimlik avı dolandırıcılıklarına ve bilinmeyen numaralardan gelen mesajlara karşı da uyarıldı.

WHATSAPP'DAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Konuyla ilgili WhatsApp’tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.