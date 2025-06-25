İran Devrim Muhafızları komutanı Ali Şadmani öldü

İran Devrim Muhafızları komutanı Ali Şadmani'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılarda İran büyük güvenlik zafiyetleri verdi. Hamas'ın lideri Heniyye'nin Tahran'da suikast sonucu ölümünden sonra İsrail 10 gün önce 20 üst düzey İranlı komutanı daha öldürdü.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri de bu isimlerin arasındaydı. Bakıri'nin yerine atan Ali Şadmani'nin de İsrail'in suikast saldırısı sonucu öldüğü açıklanmıştı. Bugüne kadar hayatta olup olmadığı merak edilen Şadmani için beklenen haber geldi.

ALİ ŞADMANİ HAYATINI KAYBETTİ

İran, Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Şadmani'nin hayatını kaybettiği açıkladı.

İSRAİL'İN SALDIRISINDA AĞIR YARALANDI

İran devlet televizyonunun haberine göre, geçen hafta İsrail'in saldırıları sırasında ağır yaralanan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Şadmani, aldığı yaralar nedeniyle öldü.

Şadmani, İran’ın en üst düzey komutanlarından biri ve Dini Lider Hamaney’e en yakın isimlerden biri olarak biliniyor.

İsrail, 17 Haziran'da Şadmani’yi hava saldırısıyla öldürdüğünü öne sürmüştü.