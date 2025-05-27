Kralı Charles'tan Trump'a rest! Camilla ile Kanada'ya çıkarma yaptı

İngiltere Kralı III. Charles, Kraliçe Camilla ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı 51. eyalet yapma açıklamaları sonrası Kanada'yı ziyaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı 51. eyalet yapma açıklamaları sonrası İngiltere Kralı III. Charles, Kraliçe Camilla ile birlikte iki günlük bir ziyaret için Kanada'ya gitti.

RESMİ OLARAK KANADA KRALI MAKAMINA SAHİP

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrasında 2022 yılında tahta çıkan ve İngiltere Kralı unvanının yanı sıra İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) bölgesinin kralı olması nedeniyle resmi olarak Kanada Kralı makamının da sahibi olan III. Charles, başkent Ottawa'daki havalimanında Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney ve monarşinin Kanada'daki temsilcisi olan Genel Vali Mary Simon tarafından karşılandı.

Kral Charles'ın ziyareti, 2023'te Kraliçe Camilla ile birlikte taç giymesinden bu yana Kanada'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

KRAL CHARLES, KANADA PARLAMENTOSUNA HİTAP EDECEK

Kral Charles'ın yarın Kanada parlamentosunun açılış oturumunda bir konuşma yapması bekleniyor. Bu konuşmanın, 1977 senesinde Kraliçe Elizabeth'in Senatoya hitabından bu yana Kanada parlamentosunda monarşinin başı tarafından gerçekleştirilen ilk hitap olma özelliği taşıması bekleniyor.

Kral Charles, monarşi ile yönetilen bir ülke olan Kanada parlamentosundaki oturumda meclis başkanının koltuğunun arkasında bulunan ve Kral ile Kraliçeye ayrılan tahtta oturacak. Tahttan yapılacak konuşma, Kanada hükümetinin geleceğe dair planlarını ortaya koyacak.

Kral ve Kraliçenin halkın gözünden bir an olsun uzak kalmayacağı iki günlük ziyaret çerçevesinde programda resmi kabuller, ağaç dikimi ve süvari eşliğinde faytonla parlamentoya gidiş gibi etkinlikler de yer alıyor.

ZİYARETİ TRUMP'IN TEHDİTLERİ TETİKLEDİ

Kanada Başbakanı Carney, ABD Başkanı Trump'ın Kanada'yı ilhak etme açıklamaları ve Kanada'ya tarife uygulama kararının ardından Kral III. Charles'ı bir ziyaret için Kanada'ya davet etmişti.

Ziyarete ilişkin açıklamasında Carney, "Bu ziyaret, kalıcı geleneklerimiz ve dostluğumuza, anayasal monarşimizin canlılığına, kendi öz kimliğimize ve ayrıca krizlerin yalnızca daha da güçlendirdiği tarihi bağlarımıza işaret ediyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kanada'yı yılda 200 milyar dolar sübvanse ettiğini, Kanada'da üretilen araçlara da, bu ülkeden gelen keresteye de, enerjiye de ihtiyaçları olmadığını ve Kanada'nın sattığı hiçbir şeyi zorunluluk nedeniyle değil Kanada'ya yardımcı olmak istedikleri için aldıklarını söylemişti.

Bunun sürdürülebilir olmadığını ifade eden Trump, uzun süredir müttefik olan Kanada'nın tarifelerin ardından ekonomik olarak yaşayamayacağını ve bunun en iyi çözümünün Kanada'nın 51. eyalet olarak ABD'ye katılması olduğunu savunmuştu.

Trump'ın ısrarlı bir şekilde tekrarladığı "51. eyalet" açıklamaları, Kanada'da tepkiye neden olmuş ve en üst düzeyden sert açıklamalarla reddedilmişti.

İngiliz basında yer alan haberlere göre, ziyaret ile birlikte Trump'ın tehditkar açıklamalarına karşılık olarak Kanada'nın egemen bir devlet olduğu, başka bağlılıkları olduğu, dünyadaki yerinin belirli olduğu ve "satılık olmadığı" mesajı verilecek.