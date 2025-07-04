Türkiye genelinde her yaz mevsimiyle birlikte orman yangınları yeniden gündeme geliyor. Bilhassa Akdeniz ve Ege bölgelerinde yoğunlaşan yangınlar her yıl binlerce hektar ormanlık alanın yok olmasına yol açıyor. Türkiye'de en çok yangın çıkan iller hangileri, orman yangınları neden çıkıyor, İzmir yangını söndürüldü mü merakla araştırılmaya başlandı.

İzmir yangını ve birçok ilde devam eden yangınlar için müdahaleler sürüyor. Artan sıcaklıklar, insan kaynaklı ihmaller ve kontrolsüz yapılaşma, orman yangınlarını önlenemez bir tehdit haline getiriyor. Peki, Türkiye'de en çok yangın çıkan iller hangileri, orman yangınları neden çıkıyor, İzmir yangını söndürüldü mü?

TÜRKİYE'DE EN ÇOK YANGIN ÇIKAN İLLER HANGİLERİ?

Türkiye genelinde yaşanan orman yangınları her yaz mevsimiyle birlikte ciddi bir çevresel ve ekonomik tehdit haline geliyor. Son on yıllık verilerde ülke genelinde çıkan yangınların büyük çoğunluğunun belirli illerde yoğunlaştığı görüldü.

Antalya, Muğla ve İzmir hem yangın sayısı hem de yanan ormanlık alan miktarı bakımından ilk sıralarda yer alıyor.

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Türkiye Ormancılar Derneği ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre 2014-2024 yılları arasında orman yangınları nedeniyle Antalya’da 67 bin 512 hektar, Muğla’da 52 bin 686 hektar, İzmir’de ise 17 bin 751 hektarlık alan maalesef kül oldu.

Antalya, Muğla ve İzmiraynı zamanda yangınların en sık görüldüğü ve yangın sezonlarının en yoğun geçtiği bölgeler arasında. Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Çanakkale de ne yazık ki son yıllarda büyük yangınlarla gündeme gelen bölgelerden.

ORMAN YANGINLARI NEDEN ÇIKIYOR?

Orman yangınlarının en temel nedeni insan kaynaklı ihmaller olarak belirtiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Ormancılar Derneği tarafından yayımlanan verilere göre son on yılda çıkan yangınların %47,4’ünün nedeni tespit edilemezken, %29,5’i ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle gerçekleşti.

Anız yakılması, çöplük alanlarında çıkan yangınlar, çoban ateşi, sigara izmaritleri ve piknik ateşleri de orman yangınlarına sebebiyet veriyor. Yaz aylarında hasat dönemine girilmesiyle birlikte tarlalarda anız yakılması, yangınların büyümesine ve ormanlık alanlara sıçramasına neden oluyor.

2024 yılında sadece anız yakımı kaynaklı yaklaşık 3 bin 500 hektar orman alanı zarar gördü. İklim krizine bağlı olarak artan sıcaklıklar, uzun süren kuraklıklar ve kuvvetli rüzgarlar da yangınların hızla yayılmasına neden olan diğer etkenler arasında yer alıyor.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde görülen sıcak hava dalgaları, orman yangınlarını tetikleyen iklimsel risklerin başında geliyor. Uzmanlar, insan etkisinin azaltılması, halkın bilinçlendirilmesi ve doğaya saygılı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguluyor.

İZMİR YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir’in birçok ilçesinde başlayan yangınlar günler süren yoğun mücadele sonunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. Rüzgarın yön değiştirmesi, sıcak havanın etkisi ve arazinin engebeli yapısı nedeniyle yangın söndürme çalışmaları zorlaştı.

Karadan ve havadan müdahaleyle devam eden çalışmalara çok sayıda orman işçisi, itfaiye ekibi ve gönüllü destek verdi. Yangında ormanlık alanların yanı sıra bazı tarım arazileri de zarar gördü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına geçildi.,