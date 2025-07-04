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Yangınlara kökten çözüm! Ormana girişler yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yangınlara kökten çözüm! Ormana girişler yasaklandı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye, yaklaşık 1 haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle İzmir'de yangınların boyutunun artması sonucu, diğer belediyelerde insan eliyle çıkan yangınları önlemek amacıyla kökten çözümler gelmeye başladı. Adıyaman il sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar geçici olarak yasaklandı.

Havaların ısınmasıyla Türkiye genelinde orman yangınları arttı. Özellikle İzmir'de yaklaşık 1 haftadır alevlerle mücadele ediliyor.

Adıyaman Valiliği 6831 sayılı Orman Kanununun 74’üncü maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66’ncı maddeleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, Adıyaman il sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar geçici olarak yasakladı.

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ORMANLIK ALANLARA GİRİŞ YASAK

Ayrıca, ormanlık alanlarda mangal, semaver gibi ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangın riski taşıyan malzemelerin sokulması ve kullanılması ile her türlü ateş yakılması da yasak kapsamına alındı.

Öte yandan, Alidağı Mesire Alanı, Adıyaman Şehir Ormanı, Yeşilkuşak Mesire Alanı, Budaklı Mesire Alanı, Beypınarı Mesire Alanı ve Karadağ Mesire Alanı’nda piknik yapma, spor ve yürüyüş gibi faaliyetlerin serbest olduğu ancak bu alanlarda da sadece ateşsiz piknik yapılmasına izin verileceği belirtildi.

Yangınlara kökten çözüm! Ormana girişler yasaklandı - 2. Resim

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, alınan tedbirlerin vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ile orman yangınlarının önlenmesi amacı taşıdığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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