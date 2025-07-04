Suriye orman yangını! Alevler yükseliyor

Türkiye ve Yunanistan'ın ardından, Suriye'de yangınlar baş gösterdi. Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında öğle yangın çıktı. Suriye Sivil Savunma ekipleri ve itfaiye birimleri alevlere müdahale ediyor.

Türkiye'yi esir alan orman yangınları, Yunanistan ve Suriye'de de etkili oluyor.

ŞAM'DA KORKUTAN YANGIN

Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında öğle yangın çıktı. Suriye Sivil Savunma ekipleri ve itfaiye birimleri alevlere müdahale ediyor.

Bölgeden yükselen yoğun duman, Şam'ın birçok bölgesinden görülebiliyor.

LAZKİYE'DE ORMAN YANGINI

Suriye'nin Lazkiye ilinin Bayırbucak bölgesinde birden fazla köyde orman yangını çıktı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerine göre, sabah saatlerinde Lazkiye'nin Bayırbucak bölgesinde Kastal Maaf, Basit, Murtlu, Zinzif, Haffe, Belluran, Salihiyye ve Nsibin köylerinde orman yangını çıktı.

Bölgenin engebeli yapısı, orman içi yollarda belirgin şerit ve yangın uyarı işaretlerinin olmaması, su kaynaklarının uzakta bulunması gibi etkenler ile savaş kalıntıları ve mayınların, yangın söndürme ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırdığı bildirildi.