Türkiye'nin petrol merkezinde yangın! Gabar Dağı'nda alevler yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Temmuz 2025 19:57 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 20:04 - Güncelleme:

Türkiye'nin en önemli petrol merkezlerinden biri olan Gabar Petrol Üssü yakınlarında, korkutan bir yangın meydana geldi. Gabar Dağı'nda yükselen alevlere ekipler müdahale ediyor.

Türkiye'nin petrol merkezi olan Şırnak'ın Gabar bölgesinde, korkutan bir yangın meydana geldi. GABAR'DA KORKUTAN YANGIN Gabar Dağı'nda Akçay köyü Demiraltı Mezrası bölgesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlgili Haber Gabar'da patlama tatbikatı! Gerçeğini aratmadı, ekipler seferber oldu Alevlere karadan 2 arasöz, 2 acil müdahale aracı, 4 pikap ve 19 personelle müdahale edilirken, havadan da Diyarbakır'dan gelen jandarmaya ait yangın söndürme helikopteri ile söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının, bölgedeki petrol kuyularına yakın mesafede olması endişeleri artırırken, ekipler yangının yayılmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları ve bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş