Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Türkiye'nin petrol merkezinde yangın! Gabar Dağı'nda alevler yükseldi

Türkiye'nin petrol merkezinde yangın! Gabar Dağı'nda alevler yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin petrol merkezinde yangın! Gabar Dağı&#039;nda alevler yükseldi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin en önemli petrol merkezlerinden biri olan Gabar Petrol Üssü yakınlarında, korkutan bir yangın meydana geldi. Gabar Dağı'nda yükselen alevlere ekipler müdahale ediyor.

Türkiye'nin petrol merkezi olan Şırnak'ın Gabar bölgesinde, korkutan bir yangın meydana geldi.

Türkiye'nin petrol merkezinde yangın! Gabar Dağı'nda alevler endişelendirdi - 1. Resim

GABAR'DA KORKUTAN YANGIN

Gabar Dağı'nda Akçay köyü Demiraltı Mezrası bölgesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere karadan 2 arasöz, 2 acil müdahale aracı, 4 pikap ve 19 personelle müdahale edilirken, havadan da Diyarbakır'dan gelen jandarmaya ait yangın söndürme helikopteri ile söndürme çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin petrol merkezinde yangın! Gabar Dağı'nda alevler endişelendirdi - 2. Resim

Yangının, bölgedeki petrol kuyularına yakın mesafede olması endişeleri artırırken, ekipler yangının yayılmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları ve bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

Türkiye'nin petrol merkezinde yangın! Gabar Dağı'nda alevler endişelendirdi - 3. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un göbeğinde korkutan yangını! 5. Levent'te otluk alanda alevler yükseldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangınlara karşı teyakkuza geçti: Büro görevlileri dahil tüm izinler iptal edildi! - GündemBüro görevlileri dahil tüm izinler iptal edildi!Spotify hakkında soruşturma başlatıldı! Peygamber Efendimize müzikle hakaret edilmişti - GündemSpotify hakkında soruşturma başlatıldı!Kıvılcımlar kaçak inşaattan sıçradı! Buca'yı cehenneme çeviren yangın işte böyle çıktı - GündemBuca'yı cehenneme çeviren yangın işte böyle çıktıYangınlara kökten çözüm! Ormana girişler yasaklandı - GündemYangınlara kökten çözüm!Suriye orman yangını! Alevler yükseliyor - GündemSuriye orman yangını! Alevler yükseliyorEski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tutuklandı! - GündemTunç Soyer tutuklandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...