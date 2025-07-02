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Adana'da büyük vurgun! Polis kimliğine bürünüp, 'parola vatan' dediler...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dolandırıcılık, Vurgun, Yaşlılar, Adana, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, "FETÖ kimlik bilgilerinizi kopyaladı" yalanıyla yaşlıları hedef aldı. "Parola Vatan" şifresiyle güven kazanan şebeke, altın ve nakit paralarla toplam 6 milyon 282 bin TL'lik vurgun yaptı.

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, FETÖ bahanesiyle yaşlı vatandaşları hedef aldı. 22 yaşındaki Ercan G., emekli bankacı Ümmihani D. (74)'yi arayıp, "FETÖ kimlik bilgilerinizi kopyaladı, operasyon yapılacak. Operasyondan sonra eşyalarınız teslim edilecek" diyerek evdeki kredi kartlarını aldı.

Adana'da büyük vurgun! Polis kimliğine bürünüp, 'parola vatan' dediler... - 1. Resim

HEDEF HEP YAŞLILAR OLDU, YALAN İSE AYNI

Ercan G., daha sonra kartla bir kuyumcudan 282 bin TL'lik altın satın aldı. Aynı şahıs bu kez Emine (70) ile Mevlüt A. (65) çiftini hedef aldı. Çiftten döviz ve ziynet eşyalarını bozdurarak 1 milyon TL'yi kendi hesabına göndermelerini sağlayan şüpheli bununla da durmadı.

Şebeke üyeleri İhsan G. (20) ile Muhammet A. (26) ise Yumurtalık ilçesindeki Çetin (69) ve Yurdagül T. (67) çiftine "Parola Vatan" şifresiyle yaklaşıp, 5 milyon TL değerindeki altınlarını aldı.

Adana'da büyük vurgun! Polis kimliğine bürünüp, 'parola vatan' dediler... - 2. Resim

YEMEK YERKEN YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yapılan ihbarlar üzerine harekete geçti. Kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, şüphelilerin Sarıçam ilçesinde bir restoranda buluştuklarını tespit etti. Operasyonla Ercan G., İhsan G. ve Muhammet A.'nında aralarında olduğu 5 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.  Adliyeye sevk edilen şüphelilerden doğrudan olaylara karışan 3 şüpheli tutuklandı, diğer 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adana'da büyük vurgun! Polis kimliğine bürünüp, 'parola vatan' dediler... - 3. Resim

ALTIN ALIRKEN GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

Öte yandan operasyonda şüphelilerin üzerinden, 6 adet cep telefonu, ruhsatsız tabanca ve 28 adet mermi ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilerden Ercan G.'nin kredi kartıyla altın alırken görüntüsü ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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