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Zehir tacirlerine dev operasyon! 7 ilde 825 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güvenlik güçlerinin zehir tacirleri ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Son operasyon Adana merkezli 7 ilde gerçekleşti, Bakan Yerlikaya detayları sosyal medya hesabından paylaştı. 30 kişinin yakalandığı 825 kilo eroinin ele geçirildiği aktarıldı.

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli uyuşturucu operasyonları ile ilgili yapmış olduğu paylaşımda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu, Adana, Hakkari, Hatay, İstanbul, Van, Diyarbakır ve Mersin'de operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

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Bu kapsamda 38 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığını kaydeden Yerlikaya, "Adana merkezli 7 ilde elebaşılığını Ş.I'nın (yurt dışı firar) yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda, 825 kilogram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirdik, organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli zehir tacirini yakaladık. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Adana Valisi'ni, operasyonları koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığını, operasyonları gerçekleştiren Adana İl Emniyet Müdürü'nü ve il emniyet müdürleri ile polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, uyuşturucuya karşı yürüttükleri mücadelede milletin desteği ve duyarlılığına değinerek, şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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