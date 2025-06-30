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İstanbul merkezli 4 ilde operasyon! Zehir ve silah tacirleri kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Uyuşturucu, Silah, Operasyon, Yakalama, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu ve silah operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı tarihlerde meydana gelen silahlı yaralama, yağma, nitelikli yağma, oto hırsızlığı, tehdit suçları ile ilgili şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU VE SİLAH TACİRLERİNE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 29 Nisan-28 Haziran tarihleri arasında İstanbul merkezli Muğla, İzmir, Bursa illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

İstanbul merkezli 4 ilde operasyon! Zehir ve silah tacirleri kıskıvrak yakalandı - 1. Resim

UYUŞTURUCULAR, TABANCALAR, UZUN NAMLULU SİLAHLAR...

Operasyonlarda toplam 18 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 32 kök halinde kenevir bitkisi ile aydınlatma düzeneği, 4 adet uzun namlulu silah, 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs emniyet sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklanan diğer 7 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.

ŞEHİR EŞKİYALARINA MÜSAADE YOK

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucu ve silah Asayiş Şube Müdürlüğünde sergilendi. Sergi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Asayiş Şube Müdürlüğünce kamu düzenine bozmaya yönelik şehir eşkıyalarına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 18 şahıs gözaltına alınmış. 9 şahıs tutuklanmış 2 şahıs adli kontrol almış. 7 şahsın ise işlemleri devam etmektedir. Bu operasyonlar sonucunda 4 adet AK- 47 uzun namlu silah, 2 adet tabanca bol uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanılan malzemeler ele geçirilmiştir. Kamu düzenini bozmaya çalışan şehir eşkıyalarına, organize suç örgütlerine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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