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Oyuncu Julian McMahon’dan acı haber! 56 yaşında hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Oyuncu Julian McMahon’dan acı haber! 56 yaşında hayatını kaybetti
Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

‘Nip/Tuck’ ve ‘Fantastic Four’ gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Avustralyalı oyuncu Julian McMahon, 56 yaşında hayatını kaybetti.

‘Nip/Tuck’, ‘Charmed’, ‘FBI: Most Wanted’ ve ‘Fantastic Four’ gibi pek çok yapımda rol alan Avustralyalı oyuncu Julian McMahon, 56 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncunun uzun süredir kanser tedavisi gördüğü ve Florida’daki evinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Oyuncu Julian McMahon’dan acı haber! 56 yaşında hayatını kaybetti - 1. Resim

Eşi Kelly McMahon, yaptığı açıklamada, Julian McMahon’un sevdiklerinin yanında, huzur içinde vefat ettiğini belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Oyuncu Julian McMahon’dan acı haber! 56 yaşında hayatını kaybetti - 2. Resim

“Julian, hayatı boyunca ailesini, arkadaşlarını, işini ve hayranlarını çok sevdi. En büyük arzusu, mümkün olduğunca çok insana neşe saçmaktı.”

Oyuncu Julian McMahon’dan acı haber! 56 yaşında hayatını kaybetti - 3. Resim

JULİAN MCMAHON KİMDİR?

27 Temmuz 1968’de Sidney, Avustralya’da dünyaya gelen McMahon, oyunculuk kariyerine 1990’ların başında yer aldığı ‘Home and Away’ dizisiyle başladı. 1992’de ‘Wet and Wild Summer!’ filmiyle sinema kariyerine adım atan oyuncu, ‘Profiler ve Charmed’ gibi dizilerdeki performanslarıyla dikkat çekti.

Oyuncu Julian McMahon’dan acı haber! 56 yaşında hayatını kaybetti - 4. Resim

McMahon, asıl çıkışını 2003–2010 yılları arasında yayınlanan ‘Nip/Tuck’ dizisindeki ‘Dr. Christian Troy’ karakteriyle yaptı. Bu rolle büyük bir hayran kitlesi kazanan oyuncu, Altın Küre Ödülü'ne de aday gösterildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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