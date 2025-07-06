Oyuncu Julian McMahon’dan acı haber! 56 yaşında hayatını kaybetti

‘Nip/Tuck’ ve ‘Fantastic Four’ gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Avustralyalı oyuncu Julian McMahon, 56 yaşında hayatını kaybetti.

‘Nip/Tuck’, ‘Charmed’, ‘FBI: Most Wanted’ ve ‘Fantastic Four’ gibi pek çok yapımda rol alan Avustralyalı oyuncu Julian McMahon, 56 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncunun uzun süredir kanser tedavisi gördüğü ve Florida’daki evinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Eşi Kelly McMahon, yaptığı açıklamada, Julian McMahon’un sevdiklerinin yanında, huzur içinde vefat ettiğini belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Julian, hayatı boyunca ailesini, arkadaşlarını, işini ve hayranlarını çok sevdi. En büyük arzusu, mümkün olduğunca çok insana neşe saçmaktı.”

JULİAN MCMAHON KİMDİR?

27 Temmuz 1968’de Sidney, Avustralya’da dünyaya gelen McMahon, oyunculuk kariyerine 1990’ların başında yer aldığı ‘Home and Away’ dizisiyle başladı. 1992’de ‘Wet and Wild Summer!’ filmiyle sinema kariyerine adım atan oyuncu, ‘Profiler ve Charmed’ gibi dizilerdeki performanslarıyla dikkat çekti.

McMahon, asıl çıkışını 2003–2010 yılları arasında yayınlanan ‘Nip/Tuck’ dizisindeki ‘Dr. Christian Troy’ karakteriyle yaptı. Bu rolle büyük bir hayran kitlesi kazanan oyuncu, Altın Küre Ödülü'ne de aday gösterildi.