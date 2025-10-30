Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bucks - Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? NBA maçları hız kesmeden sürüyor!

NBA’de yeni sezon heyecanı tüm hızıyla sürerken, haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri Milwaukee Bucks ile Golden State Warriors arasında oynanacak. Bucks - Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu!

BUCKS - WARRİORS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA’de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Milwaukee Bucks - Golden State Warriors mücadelesi S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Basketbolseverler, karşılaşmayı S Sport Plus uygulaması veya web sitesi üzerinden takip edebilecek. Maç televizyonda şifresiz olarak yayınlanmayacak.

BUCKS - WARRİORS MAÇI SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?

NBA’de heyecan dolu Milwaukee Bucks - Golden State Warriors karşılaşması 31 Ekim 2025 Cuma günü saat 03.00’te başlayacak. Heyecanla beklenen maç ABD’nin Milwaukee kentinde bulunan Fiserv Forum salonunda oynanacak.

