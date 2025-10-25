Alperen Şengün'ün 17 sayısı Houston Rockets'a yetmedi

Milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Toyota Center'da konuk ettiği Detroit Pistons'a 115-111 yenildi. Bu sonuçla Pistons, ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Rockets ise ikinci maçından da mağlup ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Şengün, 17 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle oynarken; Kevin Durant, 37 sayı kaydetti. Steven Adams, 11 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparken; Jabari Smith, 11 sayı ve 6 ribauntluk performans gösterdi.

Pistons'ta ise Cade Cunningham 21 sayı, 9 asist, 7 ribaunt ve Ausar Thompson 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Duncan Robinson da 17 sayı attı.

DONCIC 49 SAYI ATTI, LAKERS KAZANDI

Los Angeles Lakers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 128-110 yendi. Crypto.com Arena'da oynanan karşılaşmada Sloven yıldız Luka Doncic, 49 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Lakers'ta Austin Reaves, 25 sayı ve 11 asistle double-double yaparken, Rui Hachimura ise 23 sayı kaydetti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 31, Julius Randle 26 ve Donte DiVincenzo ise 13 sayı attı.

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 116-122

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 107-111

New York Knicks-Boston Celtics: 105-95

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers:124-131

Houston Rockets- Detroit Pistons: 111-115

Memphis Grizzlies-Miami Heat: 114-146

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 116-120

Dallas Mavericks-Washington Wizards: 107-117

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 128-110

Portland Trail Blazers- Golden State Warriors: 139-119

Sacramento Kings-Utah Jazz: 105-104

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 129-102