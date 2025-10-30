Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? İşte 2025 yılı resmi tatil takvimi

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? İşte 2025 yılı resmi tatil takvimi



24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? İşte 2025 yılı resmi tatil takvimi



Türkiye'de 24 Kasım tarihlerinde kutlanan Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Bu günde okulların tatil edilip edilmediği merak edilirken, "24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?" sorusu da aramalarda öne çıkıyor. İşte 2025 yılı resmi tatil takvimi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı tarihlerde kutlanan Öğretmenler Günü, Türkiye'de 24 Kasım'a denk geliyor. 24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü için geri sayım başlarken, bu günde mesleki dayanışmayla öğretmenliğin saygınlığını güçlendirmek hedefleniyor. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil kapsamına girmiyor. Yalnızca milli ve dini bayramın kutlandığı tarihler resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Bu nedenle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kamu ve özel sektör çalışanları normal mesailerine devam edecek. Ayrıca okullarda eğitime ara verilmeyecek.

İŞTE 2025 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

  • 1 Ocak 2025 Çarşamba – Yılbaşı
  • 31 Mart 2025 Pazartesi – Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)
  • 1-3 Nisan 2025 Salı-Perşembe – Ramazan Bayramı (3,5 gün tatil)
  • 19 Mayıs 2025 Pazartesi – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 6 Haziran 2025 Cuma – Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün)
  • 7-10 Haziran 2025 Cumartesi-Salı – Kurban Bayramı (4,5 gün tatil)
  • 15 Temmuz 2025 Salı – Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 30 Ağustos 2025 Cumartesi – Zafer Bayramı
  • 29 Ekim 2025 Çarşamba – Cumhuriyet Bayramı

