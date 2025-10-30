24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? İşte 2025 yılı resmi tatil takvimi

Dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı tarihlerde kutlanan Öğretmenler Günü, Türkiye'de 24 Kasım'a denk geliyor. 24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü için geri sayım başlarken, bu günde mesleki dayanışmayla öğretmenliğin saygınlığını güçlendirmek hedefleniyor. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil kapsamına girmiyor. Yalnızca milli ve dini bayramın kutlandığı tarihler resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Bu nedenle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kamu ve özel sektör çalışanları normal mesailerine devam edecek. Ayrıca okullarda eğitime ara verilmeyecek.

