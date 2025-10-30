Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi yakalandı! Savcılık yazısında dikkat çeken 'çete' savaşları

Şişli'de 6 Ekim 2025'de avukat Serdar Öktem aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayıp öldürüldü.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan Gürkan Kacır, olayın azmettiricisi Ali Gulmalizada'nın 23 Ekim’de Moskova’da yakalandığı açıkladı.

Rusya ve Türkiye arasında iadesinin yapılması için görüşmeler sürüyor.

DALTONLAR, ÇİRKİNLER, CASPERLAR...

Savcılığın şüphelilere yönelik hazırladığı sevk yazısı ortaya çıktı.

Yazıda "Serdar Öktem'in öldürülmesi olayının, 'Casperlar', 'Çirkinler', 'Şirinler' ve 'Çingene Ümit' suç örgütünü hem hukuki, hem finansal anlamda zedelemek, hem de bilgi akışını kesmek amacıyla intikam ve zayıflatmak saikiyle, Siirtli Naci lakaplı Naci Yılmaz'ın finanse ettiği, silah ve uyuşturucu madde temini ile örgütlerin devamlılığını sağladığı Gündoğmuşlar ve Daltonlar suç örgütü tarafından yapıldığı değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.