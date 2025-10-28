Bucks - Knicks maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? NBA canlı yayın bilgileri belli oldu!

Bucks - Knicks maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta merak edilirken NBA maçlarına dair tüm detaylar da netlik kazandı. NBA puan tablosunda 6. sırada yer alan Knick ve hemen 7. sırada onu takip eden Bucks karşı karşıya geliyor.

BUCKS - KNİCKS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Dev NBA randevusu Bucks - Knicks maçı Türkiye’de basketbolseverlerle S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı olarak buluşacak. Dileyen izleyiciler maçı S Sport Plus platformu üzerinden internetten canlı ve şifreli olarak takip edebilecek.

BUCKS - KNİCKS MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

NBA’de haftanın en merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan Milwaukee Bucks - New York Knicks mücadelesi 29 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak. Bucks - Knicks maçı Türkiye saatiyle yarın gece 03.00’te başlayacak. NBA’in efsane salonlarından Fiserv Forum’da oynanacak karşılaşma heyecanla bekleniyor.

