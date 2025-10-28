29 Ekim'de İstanbul'da hangi yollar kapalı? Alternatif güzergahlar açıklandı

29 Ekim'de İstanbul'da hangi yollar kapalı konusu ve alternatif güzergahlar araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İstanbul’un bazı noktalarında güvenlik önlemleri kapsamında yollar trafiğe kapatılacak.

29 EKİM'DE İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) başta olmak üzere birçok yolun sabah saat 05.45 itibarıyla araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. D100 kuzey ve güney istikametlerinden Vatan Caddesi’ne girişler kapatılacak.

Buna ek olarak Edirnekapı, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı gibi birçok cadde ve sokaktan Adnan Menderes Bulvarı’na girişler de yasak olacak. Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddeleri de kapatılan yollar arasında yer aldı. Uygulama, kutlamaların ardından normale dönecek.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Sürücülerin mağdur olmaması için alternatif güzergahlar da açıklandı. Trafiğe kapatılan yollar yerine Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu güzergahlarının kullanılması öneriliyor.