Atalanta - Milan maçı hangi kanalda, ne zaman? İtalya Serie A'nın 9. haftasında heyecan dorukta!
İtalya Serie A’da 9. haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Bergamo’da sahne alacak. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Atalanta, ligin köklü ekiplerinden Milan’ı konuk edecek. Atalanta - Milan maçı hangi kanalda, ne zaman başlayacak belli oldu.
İki takımın son 5 karşılaşmasında Milan 3 galibiyet, Atalanta 1 galibiyet alırken 1 maç beraberlikle sonuçlandı. Atalanta iç sahadaki son Serie A maçında rakibini 2-1 mağlup ederek moral bulmuştu.
ATALANTA - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Bergamo’daki New Balance Arena’da oynanacak Atalanta - Milan maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda S Sport Plus uygulaması üzerinden internetten de canlı izlenebilecek.
ATALANTA - MİLAN MAÇI NE ZAMAN?
Serie A’da haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan Atalanta - Milan mücadelesi 28 Ekim 2025 Salı günü oynanacak. Maç bu akşam saat 22.45’te başlayacak.
ATALANTA - MİLAN MUHTEMEL 11
Atalanta: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Ahanor, Bellanova, Ederson, De Roon, Zalewski, De Ketelaere, Lookman, Scamacca
Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi, Nkunku, Leao