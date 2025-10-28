Atalanta - Milan maçı hangi kanalda, ne zaman? İtalya Serie A'nın 9. haftasında heyecan dorukta!

İki takımın son 5 karşılaşmasında Milan 3 galibiyet, Atalanta 1 galibiyet alırken 1 maç beraberlikle sonuçlandı. Atalanta iç sahadaki son Serie A maçında rakibini 2-1 mağlup ederek moral bulmuştu.

ATALANTA - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Bergamo’daki New Balance Arena’da oynanacak Atalanta - Milan maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda S Sport Plus uygulaması üzerinden internetten de canlı izlenebilecek.

ATALANTA - MİLAN MAÇI NE ZAMAN?

Serie A’da haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan Atalanta - Milan mücadelesi 28 Ekim 2025 Salı günü oynanacak. Maç bu akşam saat 22.45’te başlayacak.

ATALANTA - MİLAN MUHTEMEL 11

Atalanta: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Ahanor, Bellanova, Ederson, De Roon, Zalewski, De Ketelaere, Lookman, Scamacca

Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi, Nkunku, Leao