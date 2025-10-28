Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Atalanta - Milan maçı hangi kanalda, ne zaman? İtalya Serie A'nın 9. haftasında heyecan dorukta!

Atalanta - Milan maçı hangi kanalda, ne zaman? İtalya Serie A'nın 9. haftasında heyecan dorukta!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Atalanta - Milan maçı hangi kanalda, ne zaman? İtalya Serie A&#039;nın 9. haftasında heyecan dorukta!
Atalanta, Milan, Serie A, İtalya, Canlı Yayın, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalya Serie A’da 9. haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Bergamo’da sahne alacak. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Atalanta, ligin köklü ekiplerinden Milan’ı konuk edecek. Atalanta - Milan maçı hangi kanalda, ne zaman başlayacak belli oldu.

İki takımın son 5 karşılaşmasında Milan 3 galibiyet, Atalanta 1 galibiyet alırken 1 maç beraberlikle sonuçlandı. Atalanta iç sahadaki son Serie A maçında rakibini 2-1 mağlup ederek moral bulmuştu.

Atalanta - Milan maçı hangi kanalda, ne zaman? İtalya Serie A'nın 9. haftasında heyecan dorukta! - 1. Resim

ATALANTA - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Bergamo’daki New Balance Arena’da oynanacak Atalanta - Milan maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda S Sport Plus uygulaması üzerinden internetten de canlı izlenebilecek.

Atalanta - Milan maçı hangi kanalda, ne zaman? İtalya Serie A'nın 9. haftasında heyecan dorukta! - 2. Resim

ATALANTA - MİLAN MAÇI NE ZAMAN?

Serie A’da haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan Atalanta - Milan mücadelesi 28 Ekim 2025 Salı günü oynanacak. Maç bu akşam saat 22.45’te başlayacak. 

Atalanta - Milan maçı hangi kanalda, ne zaman? İtalya Serie A'nın 9. haftasında heyecan dorukta! - 3. Resim

ATALANTA - MİLAN MUHTEMEL 11

Atalanta: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Ahanor, Bellanova, Ederson, De Roon, Zalewski, De Ketelaere, Lookman, Scamacca

Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi, Nkunku, Leao

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Konya'da yolcu otobüsünde yangın! Yolcular son anda tahliye edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
29 Ekim'de İstanbul'da hangi yollar kapalı? Alternatif güzergahlar açıklandı - Haberler29 Ekim'de İstanbul'da hangi yollar kapalı? Alternatif güzergahlar açıklandıKayserispor-Niğde Belediyesi Spor maçı hangi kanalda, ne zaman? - HaberlerKayserispor-Niğde Belediyesi Spor maçı hangi kanalda, ne zaman?Türkiye-Kosova maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak - HaberlerTürkiye-Kosova maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacakJosep Martinez tutuklandı mı, hapse girecek mi? Inter kalecisinin aracıyla çarptığı kişi hayatını kaybetti! - HaberlerJosep Martinez tutuklandı mı, hapse girecek mi? Inter kalecisinin aracıyla çarptığı kişi hayatını kaybetti!Bu akşam hangi diziler var? 28 Ekim Salı 2025 televizyondaki diziler belli oldu - HaberlerBu akşam hangi diziler var? 28 Ekim Salı 2025 televizyondaki diziler belli olduAltay Tankı'nın motoru nerede üretiliyor, yerli mi? - HaberlerAltay Tankı'nın motoru nerede üretiliyor, yerli mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...