Microsoft, OpenAI’nin yüzde 27’sini aldı! Yapay zekada kontrol savaşı başlıyor

Microsoft ve OpenAI arasındaki stratejik ortaklık yeni bir döneme girdi.

Teknoloji devi Microsoft, OpenAI Group PBC’de yaklaşık 135 milyar dolar değerinde yüzde 27 hisse sahibi oldu.

2019 yılından bu yana birlikte çalışan iki şirket, yapay zekayı sorumlu bir biçimde geliştirme ve faydalarını geniş kitlelere ulaştırma hedefiyle yola çıkmıştı.

Microsoft, OpenAI yönetim kurulunun kamu yararına bir şirket (Public Benefit Corporation – PBC) kurma ve sermaye yeniden yapılandırma sürecini destekledi.

Yeniden yapılanma sonrası Microsoft’un yatırımı, çalışanlar, yatırımcılar ve OpenAI Vakfı dahil tüm sahipleri kapsayan bir yapı üzerinden yüzde 27’lik paya denk geliyor.

MİCROSOFT'UN ETKİSİ GÜÇLENDİ

OpenAI’nin kar amacı güden yapısında yüzde 32,5’lik paya sahip olan Microsoft, yeni yapılan anlaşmayla yapay zeka alanındaki fikri mülkiyet hakları 2032 yılına kadar uzatıldı.

Anlaşma kapsamında Microsoft, Yapay Genel Zeka (AGI) ortaya çıkana kadar OpenAI’nin öncelikli model ortağı olmaya devam edecek.Aynı zamanda, Azure altyapısına özel API haklarını da koruyacak.

Böylece Microsoft, sadece mevcut yapay zekâ modellerinde değil, gelecekte geliştirilecek AGI sonrası sistemlerde de fikri mülkiyet haklarına sahip olacak.

BAĞIMSIZLIK DÖNEMİ: OPENAI KENDİ ÜRÜNLERİNİ GELİŞTİREBİLECEK

Anlaşmayla birlikte önemli yapısal değişiklikler de yürürlüğe girdi.

AGI ilanı artık bağımsız bir uzman heyeti tarafından doğrulanacak.

Microsoft, yapay zeka sistemlerini bağımsız olarak ya da üçüncü taraflarla işbirliği içinde geliştirme yetkisine sahip olacak.

OpenAI ise bazı ürünleri üçüncü taraflarla ortaklaşa geliştirebilecek. Bu ürünlerden API tabanlı olanlar yalnızca Microsoft Azure üzerinden çalıştırılacak, API dışı ürünler ise farklı bulut sağlayıcılarında sunulabilecek.

YENİ SÖZLEŞME 250 MİLYAR DOLAR

Microsoft’un tüketici donanımları üzerindeki fikrî mülkiyet hakları anlaşmadan çıkarıldı.

Buna karşılık OpenAI, ABD hükümetine bağlı ulusal güvenlik kurumlarına doğrudan API erişimi sağlayabilecek.

Ayrıca OpenAI, gerekli teknik kriterleri karşılayan açık ağırlık modellerini artık bağımsız olarak yayımlayabilecek.

Anlaşmanın finansal boyutu da dikkat çekici.

OpenAI, Microsoft’un bulut hizmeti Azure için 250 milyar dolarlık ek bir sözleşme imzaladı.

Bu maddeyle birlikte Microsoft artık OpenAI’nin öncelikli hesaplama sağlayıcısı olmayacak, ancak iki şirket arasındaki teknik işbirliği devam edecek.

AGI SONRASI DÖNEM İÇİN HAZIRLIK

Yeni anlaşma, hem Microsoft’a hem de OpenAI’ye bağımsız inovasyon alanı tanıyor.

Her iki şirket de yapay zeka teknolojilerini geliştirmeye, küresel ölçekli ürünleri piyasaya sunmaya ve AGI sonrası dönemin standartlarını belirlemeye hazırlanıyor.

Microsoft, kurumsal blogunda yer alan açıklamada şu ifadelere yer verdi: