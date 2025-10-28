Konya'da yolcu otobüsünde yangın! Yolcular son anda tahliye edildi
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Şoförün yol kenarına çekmesiyle yolcular inerken, araç kullanılamaz hale geldi.
Konya'dan Antalya'ya giden S.S. idaresindeki yolcu otobüsü, Seydişehir-Antalya kara yolunun 9. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Motor kısmından başladığı tahmin edilen yangını fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci