Konya'da yolcu otobüsünde yangın! Yolcular son anda tahliye edildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Şoförün yol kenarına çekmesiyle yolcular inerken, araç kullanılamaz hale geldi.

Konya'dan Antalya'ya giden S.S. idaresindeki yolcu otobüsü, Seydişehir-Antalya kara yolunun 9. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Motor kısmından başladığı tahmin edilen yangını fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

Konya'da yolcu otobüsünde yangın! Yolcular son anda tahliye edildi - 1. Resim

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

