Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı 3. eleme turu maçlarıyla devam ediyor. Amed Sportif Faaliyetler, kendi sahasında 3. Lig ekibi Silifke Belediyespor’u konuk edecek. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki ekip, maç öncesi hazırlıklarına yoğun bir tempoyla devam ediyor. Mücadelenin tarih ve yayın bilgileri merakla bekleniyor.

AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amed Sportif Faaliyetler ile Silifke Belediyespor karşılaşması 29 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu mücadelesi, Diyarbakır’da bulunan Seyrantepe Şilbe Tesisleri’nde gerçekleşecek. Karşılaşmanın başlama saatiyle ilgili resmi açıklamanın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılması bekleniyor.

SİLİFKE BELEDİYESPOR AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yayın hakları A Spor’da bulunuyor. Ancak Amedspor - Silifke Belediyespor karşılaşması için yayın bilgileri henüz resmi olarak açıklanmadı. Maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı kulüplerin ve TFF’nin resmi duyurularıyla netleşecek.