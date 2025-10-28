Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD’den terör örgütü YPG'ye yeni sevkiyat! Kamplarına silah ve zırhlı araç gönderildi

ABD’den terör örgütü YPG'ye yeni sevkiyat! Kamplarına silah ve zırhlı araç gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD’den terör örgütü YPG&#039;ye yeni sevkiyat! Kamplarına silah ve zırhlı araç gönderildi
ABD, Suriye, YPG, PKK, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD, Suriye’nin kuzeydoğusunda SDG adıyla faaliyet gösteren PKK/YPG güçlerinin kontrolündeki bölgelere askerî sevkiyatlarını artırdı.

ABD ordusu, son bir haftada Suriye’nin kuzeydoğusunda yer alan üslerine asker ve askeri teçhizat sevkiyatı gerçekleştirdi. 

Yerel kaynaklara göre, ABD’ye ait üç askeri kargo uçağı 24 ve 27 Ekim tarihlerinde Haseke ilindeki Rümeylan Üssü’ne iniş yaptı.

İlk uçakta haberleşme teçhizatı ve insansız hava araçları taşındı. Üç gün sonra gelen iki uçakta ise 22 asker, teknik cihazlar ve uydu tabanlı coğrafi konum belirleme sistemleri bulundu.

Aynı dönemde Irak’taki El-Velid Sınır Kapısı’ndan geçen 27 araçlık lojistik konvoy, Haseke kırsalındaki Kasrek köyünde yer alan ABD üssüne ulaştı. Bölge, Washington yönetiminin Suriye’deki ana askeri merkezlerinden biri haline geldi.

ABD'NİN ÜS PLANI TARTIŞILIYOR

Suriye’de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkede askeri varlığını artıran ABD, Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesinden sonra “yeni dönemde Suriye başta olmak üzere asker sayısının binin altına düşürüleceğini” açıklamıştı.

Aynı şekilde ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Haziran 2025’te yaptığı açıklamada “Suriye’deki üs sayısı 8’den 5’e, oradan 3’e ve sonrasında 1’e düşecek” demişti.

Buna rağmen Washington yönetiminin son haftalarda bölgeye asker ve ekipman takviyesi yapması, planın fiilen askıya alındığı yorumlarına neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ankara'da faciadan dönüldü! Cemaat camideyken minare yıkıldıMourinho'dan Fenerbahçe itirafı: Bu kadarını beklemiyordum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Komşuda Avrupa'ya güvenlik üssü! "İleride büyük savunma ihtiyaçları olacak..." - DünyaKomşuda Avrupa'ya güvenlik üssü!Avrupa, Bayraktar TB2'yi envanterine katmaya hazırlanıyor! Görüşmeler başladı - DünyaAvrupa, TB2'yi envanterine katmaya hazırlanıyor!Microsoft, OpenAI’nin yüzde 27’sini aldı! Yapay zekada kontrol savaşı başlıyor - DünyaMicrosoft OpenAI’de kontrolü ele mi alıyor? Sürpriz değişimTrump’ın emriyle ABD ordusu Pasifik’te üç saldırı düzenlendi! - DünyaABD bu kez Pasifik'te tekne vurdu! 14'ten fazla ölü var"İmkansız" denmişti, Türkiye Ay’a iki araç birden gönderiyor! Dünya basını manşet yaptı - DünyaTürkiye Ay’a iki araç birden gönderiyorTikTok'un patronunu tahtından etti! Cong Şanşan, şişelenmiş suyla Çin'in en zengin kişisi oldu! - DünyaŞişelenmiş suyla Çin'in en zengini oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...