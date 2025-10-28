ABD’den terör örgütü YPG'ye yeni sevkiyat! Kamplarına silah ve zırhlı araç gönderildi

ABD ordusu, son bir haftada Suriye’nin kuzeydoğusunda yer alan üslerine asker ve askeri teçhizat sevkiyatı gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklara göre, ABD’ye ait üç askeri kargo uçağı 24 ve 27 Ekim tarihlerinde Haseke ilindeki Rümeylan Üssü’ne iniş yaptı.

İlk uçakta haberleşme teçhizatı ve insansız hava araçları taşındı. Üç gün sonra gelen iki uçakta ise 22 asker, teknik cihazlar ve uydu tabanlı coğrafi konum belirleme sistemleri bulundu.

Aynı dönemde Irak’taki El-Velid Sınır Kapısı’ndan geçen 27 araçlık lojistik konvoy, Haseke kırsalındaki Kasrek köyünde yer alan ABD üssüne ulaştı. Bölge, Washington yönetiminin Suriye’deki ana askeri merkezlerinden biri haline geldi.

ABD'NİN ÜS PLANI TARTIŞILIYOR

Suriye’de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkede askeri varlığını artıran ABD, Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesinden sonra “yeni dönemde Suriye başta olmak üzere asker sayısının binin altına düşürüleceğini” açıklamıştı.

Aynı şekilde ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Haziran 2025’te yaptığı açıklamada “Suriye’deki üs sayısı 8’den 5’e, oradan 3’e ve sonrasında 1’e düşecek” demişti.

Buna rağmen Washington yönetiminin son haftalarda bölgeye asker ve ekipman takviyesi yapması, planın fiilen askıya alındığı yorumlarına neden oldu.