Haberler > Haberler > Lecce - Napoli maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Lecce - Napoli maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Lecce - Napoli maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?
Lecce, Napoli, Serie A, Canlı Yayın, Futbol, S Sport, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalya Serie A’da 9. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Lecce ile Napoli arasında oynanacak. Şampiyonluk hedefiyle yoluna emin adımlarla devam eden Napoli, deplasmanda zorlu Lecce engelini aşarak zirvedeki yerini korumak istiyor.

LECCE - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Lecce - Napoli maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Dileyen futbolseverler karşılaşmayı S Sport Plus uygulaması üzerinden internetten de takip edebilecek.

Lecce - Napoli maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? - 1. Resim

LECCE - NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lecce - Napoli maçı 28 Ekim 2025 Salı günü saat 20.30’da başlayacak. Lecce’nin ev sahipliğinde Via del Mare Stadyumu’nda oynanacak mücadelede merakla bekleniyor.

Lecce - Napoli maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? - 2. Resim

LECCE - NAPOLİ MAÇI MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Lecce: Falcone, Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo, Coulibaly, Ramadani, Berisha, Pierotti, Stulic, Morente

Napoli: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Beukema, Jesus, Spinazzola, Gilmour, Politano, Anguissa, McTominay, Neres, Lucca

Kaynak: Türkiye Gazetesi

