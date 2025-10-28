Fatih Karagümrük’te Marcel Licka dönemi bitti! Yeni teknik direktör belli oldu
Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile yollarını ayırdı. 10 maç sonunda 4 puanla son sırada bulunan İstanbul kulübü, takımı Süper Lig’e taşıyan genç çalıştırıcı Onur Can Korkmaz'la yola devam etme kararı aldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlı kulüp, Onur Can Korkmaz'la yeniden anlaşma sağladı.
Ajansspor'da yer alan habere göre; geçtiğimiz sezon takımı Süper Lig'e çıkaran Onur Can Korkmaz'ın, kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.
