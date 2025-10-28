Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fatih Karagümrük’te Marcel Licka dönemi bitti! Yeni teknik direktör belli oldu

Fatih Karagümrük’te Marcel Licka dönemi bitti! Yeni teknik direktör belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Karagümrük’te Marcel Licka dönemi bitti! Yeni teknik direktör belli oldu
Fatih Karagümrük, Süper Lig, Teknik Direktör, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile yollarını ayırdı. 10 maç sonunda 4 puanla son sırada bulunan İstanbul kulübü, takımı Süper Lig’e taşıyan genç çalıştırıcı Onur Can Korkmaz'la yola devam etme kararı aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlı kulüp, Onur Can Korkmaz'la yeniden anlaşma sağladı.

Ajansspor'da yer alan habere göre; geçtiğimiz sezon takımı Süper Lig'e çıkaran Onur Can Korkmaz'ın, kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Fatih Karagümrük’te Marcel Licka dönemi bitti! Yeni teknik direktör belli oldu - 1. Resim
Onur Can Korkmaz

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Lecce - Napoli maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Celtic'te Brendan Rodgers istifa etti, en büyük hissedar çılgına döndü: Çıkarcı! - SporTeknik adam istifa etti, hissedar çıldırdı: Bölücü, çıkarcı!TFF 1'inci Lig'de bir veda daha! Sivasspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi sona erdi - SporTFF 1'inci Lig'de bir veda daha! Fatura teknik adama kesildiFenerbahçe'de ayrılık kapıda: Szymanski için Bundesliga sürprizi - SporTaraftarın tepki gösterdiği yıldız için Bundesliga sürpriziKocaelispor'un 'bahis' isyanı: Bizi ne kadar alaya almışlar! - SporKocaelispor'un 'bahis' isyanı: Bizi ne kadar alaya almışlar!Inter kalecisi Josep Martinez kaza yaptı! Aracıyla çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - SporInter kalecisi kaza yaptı: Yaşlı adamdan acı haberFIFA kararını duyurdu: Sivasspor'a '3 dönem' transfer yasağı - SporFIFA'dan kötü haber! Türk kulübüne '3 dönem' transfer yasağı
Sonraki Haber Yükleniyor...