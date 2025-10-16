Karagümrük Teknik Direktörü Licka'nın evi soyuldu: Yüzlerce dolar, altın bileklik, pırlanta yüzük, küpe...

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, hırsızlık şoku yaşıyor. Sarıyer'deki evine dönen 48 yaşındaki teknik adam, kapısını açtığında eşyaları yerli yerindeydi. Ancak masanın üzerinde bıraktığı bin 800 doların yerinde birer dolarlık banknotlar bulunuyordu.

8 BİN EUROLUK TAKILAR DA ÇALINDI

Ekol TV'nin haberine göre; bin 800 doların yanı sıra yaklaşık 8 bin euro değerindeki beyaz altın bileklik, beyaz altın yüzük, bir pırlanta yüzük ve bir küpenin de kaybolduğunu fark eden Licka, polisi arayarak şikâyetçi oldu.

LICKA'NIN İFADESİ

Olay yerine gelen ekipler, evde parmak izi incelemesi yaptı. Kapıda zorlama izi bulunmadığı, eşyaların dağınık olmadığı belirlendi. Licka, ifadesinde kimseyi doğrudan suçlamadığını, ancak şüphelerinin temizlik için eve gelen kadın üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

Polis ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Licka, parmak izi sonuçlarının ardından hukuki yollara başvuracağını belirtti.