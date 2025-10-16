Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karagümrük Teknik Direktörü Licka'nın evi soyuldu: Yüzlerce dolar, altın bileklik, pırlanta yüzük, küpe...

Karagümrük Teknik Direktörü Licka'nın evi soyuldu: Yüzlerce dolar, altın bileklik, pırlanta yüzük, küpe...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Karagümrük Teknik Direktörü Licka&#039;nın evi soyuldu: Yüzlerce dolar, altın bileklik, pırlanta yüzük, küpe...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün teknik patronu Marcel Licka'nın Sarıyer'de bulunan evi soyuldu. Çek çalıştırıcının bin 800 doları ve 8 bin euro değerinde altın takıları çalındı. Kapıda zorlama izine rastlanmazken, temizlik için eve gelen kadından şüphelenildiği belirtildi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, hırsızlık şoku yaşıyor. Sarıyer'deki evine dönen 48 yaşındaki teknik adam, kapısını açtığında eşyaları yerli yerindeydi. Ancak masanın üzerinde bıraktığı bin 800 doların yerinde birer dolarlık banknotlar bulunuyordu.

Karagümrük Teknik Direktörü Licka'nın evi soyuldu: Yüzlerce dolar, bileklik, pırlanta yüzük, küpe... - 1. Resim

8 BİN EUROLUK TAKILAR DA ÇALINDI 

Ekol TV'nin haberine göre; bin 800 doların yanı sıra yaklaşık 8 bin euro değerindeki beyaz altın bileklik, beyaz altın yüzük, bir pırlanta yüzük ve bir küpenin de kaybolduğunu fark eden Licka, polisi arayarak şikâyetçi oldu.

LICKA'NIN İFADESİ

Olay yerine gelen ekipler, evde parmak izi incelemesi yaptı. Kapıda zorlama izi bulunmadığı, eşyaların dağınık olmadığı belirlendi. Licka, ifadesinde kimseyi doğrudan suçlamadığını, ancak şüphelerinin temizlik için eve gelen kadın üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

Karagümrük Teknik Direktörü Licka'nın evi soyuldu: Yüzlerce dolar, bileklik, pırlanta yüzük, küpe... - 2. Resim

Polis ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Licka, parmak izi sonuçlarının ardından hukuki yollara başvuracağını belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
