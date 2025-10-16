Ford'dan kritik güvenlik hamlesi! 59 bin araç geri çağrıldı
T-Otomobil Haberleri / Reuters
Ford, motor bloğu ısıtıcılarındaki arıza nedeniyle 59 bin aracı 'yangın riski' gerekçesiyle geri çağırıyor. Sorunlu modeller arasında Lincoln MKC, Explorer, Fusion, Bronco Sport ve Maverick bulunuyor.
Ford, motor bloğu ısıtıcılarında yangın riski tespit edilmesi üzerine 59.006 aracı geri çağırma kararı aldı.
KISA DEVRE VE YANGIN RİSKİ
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) yaptığı açıklamaya göre, bazı araçlarda bulunan motor bloğu ısıtıcıları çatlayarak soğutma sıvısı sızıntısına neden olabiliyor. Bu durumun, kısa devre ve dolayısıyla yangın riski oluşturabileceği bildirildi.
Geri çağırma Lincoln MKC, Explorer, Fusion, Bronco Sport ve Maverick modellerini kapsıyor. Ford, şu ana kadar söz konusu arızayla bağlantılı herhangi bir kaza ya da yaralanma raporunun bulunmadığını açıkladı.
