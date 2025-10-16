Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fatih Ürek son sağlık durumu nasıl? Gelişmeler açıklandı

Güncelleme:
Şarkıcı Fatih Ürek'in kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavisi devam ederken, hastaneden yapılan son açıklamalar aktarıldı. Şarkıcının son sağlık durumu merak edildi.

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, dün evinde geçirdiği kalp kriziyle gündeme geldi. Hızlı müdahale sayesinde hayata döndürülen Ürek'in durumu, doktorlar ve yakınları tarafından yakından takip ediliyor.

FATİH ÜREK SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fatih Ürek'in son sağlık durumu stabil olarak değerlendiriliyor. 15 Ekim 2025 sabahı evinde kalp krizi geçirerek kalbi duran Ürek, ambulans ekibinin 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kendine geldi ve Etiler'deki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. 

Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında Hakan Ural şarkıcının durumuna ilişkin herhangi bir riske karşı entübe edildiği bilgisini paylaştı. Bugün ya da yarın uyandırılması planlanıyor.

FATİH ÜREK KAÇ YAŞINDA?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 doğumlu olup 2025 itibarıyla 59 yaşındadır. Ürek, 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşında kadar tiyatroda görev aldı. Ardından şarkıcı olmaya karar veren Ürek, Bursa'dan İstanbul'a geldi. Sahne almaya başlayan Ürek, yıllar içinde pek çok televizyon programının sunuculuğunu üstlendi.

