Yunan Parlamentosu’nda Türkiye krizi! Miçotakis köşeye sıkıştı

Yunanistan Parlamentosu’nda dış politika oturumu Türkiye tartışmalarına sahne oldu. Başbakan Kyriakos Miçotakis, “Türkiye ile sakin sular politikası işe yarıyor” sözleriyle muhalefete seslenirken, muhalefet partileri hükümeti “taviz vermekle” suçladı.

SAKİN SULAR TARTIŞMASI

Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerde son bir yılda “gerilimden uzak, diyalog temelli bir döneme girildiğini” belirterek, “Bazıları bu politikayı eleştiriyor ama ne istiyoruz, gerginlik mi?” ifadelerini kullandı.

Başbakan, “Yunanistan komşusundan savaş tehdidinin kaldırılmasını talep ediyor” diyerek Türkiye’ye dolaylı mesaj gönderdi.

Ancak Atina kulislerinde, Miçotakis’in “sakin sular” vurgusunun, Ankara ile yürütülen gizli diplomatik temasların üzerini örtmeye yönelik olduğu yorumları yapıldı.

TÜRKİYE VURGUSU GENEL KURUL'UN İLK GÜNDEMİYDİ

Genel Kurul oturumunun ilk dakikalarında bile gündem Türkiye oldu. Miçotakis, “Her ülkenin caydırıcı gücü olmalıdır, biz barışı ülkemizin gücüyle koruyacağız” dedi.

Ancak bu sözlerin hemen ardından, Türkiye’nin son dönemde Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da artan diplomatik etkisine atıfta bulunarak “Bizim politikamız bağırmak değil, diplomasiyle kazanmak” diyerek geri adım izlenimi verdi.

'YUNANİSTAN ZORLANIYOR' Miçotakis, konuşmasında Türkiye’nin Gazze diplomasisinde yeniden sahneye çıkmasını da dolaylı biçimde gündeme getirdi. “Yunanistan Gazze’de ateşkesin sağlanması için aktif rol aldı” dese de, Atina’daki diplomatik çevreler Türkiye’nin Mısır, Katar ve ABD ile kurduğu yeni masadan Yunanistan’ın dışlandığını hatırlattı. Ankara’nın Gazze, Libya ve Suriye sahalarında yeniden belirleyici hale gelmesi, Atina’nın bölgedeki etkisini gölgeledi. Yunan hükümeti, bu durumu “aktif diplomasi” olarak savunsa da muhalefet, “Türkiye’nin yükselişini izlemekle yetiniyoruz” eleştirisini yöneltti.

SAHTE VATANSEVERLERE İTİDAL

Miçotakis, konuşmasını “Sahte vatanseverlere itidal tavsiye ediyorum” diyerek sonlandırdı.