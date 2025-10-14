Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yunan basını itiraf etti: Miçotakis Erdoğan'dan korkuyor!

Yunan basını itiraf etti: Miçotakis Erdoğan’dan korkuyor!

Yunan basını itiraf etti: Miçotakis Erdoğan’dan korkuyor!
Yunanistan’da Türkiye paniği büyüyor. Ülkenin önde gelen haber sitesi Documentonews.gr, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Orta Doğu’daki diplomatik hamleleriyle bölgesel dengeleri değiştirdiğini yazdı. Eski Avrupa Parlamentosu üyesi Giorgos Kyrtsos ise “Erdoğan masada kazandı, Yunan hükümeti sahayı okuyamadı” diyerek Atina’nın Türkiye karşısındaki stratejik hatalarına dikkat çekti.

Yunanistan’da Türkiye’nin Orta Doğu’daki diplomatik hamleleri dikkatle izleniyor. 

Ülkenin önde gelen haber sitesi Documentonews.gr, “Komedi kılığında bir hükümet trajedisi” başlıklı haberinde, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in Türkiye’nin diplomatik yükselişini fark edemediğini yazdı.

Yunan milletvekili ve eski Avrupa Parlamentosu üyesi Giorgos Kyrtsos, kaleme aldığı yazıda, "Erdoğan, Trump’la yaptığı görüşmede Müslüman dünyasının sözcüsü olarak öne çıktı. Trump, kendisinden Hamas üzerindeki etkisini kullanarak ateşkesin sağlanmasına destek vermesini istedi. Erdoğan, Katar’la yakın iş birliği içinde bu süreci başarıyla yönetti ve anlaşma imzalandı. Böylece Türkiye’nin bölgedeki ağırlığı belirgin biçimde arttı.” ifadelerini kullandı.

“MİÇOTAKİS DURUMU ANLAYAMADI'

Kyrtsos, Miçotakis’in hem Trump-Erdoğan görüşmesinin arka planını, hem de Türkiye’nin Orta Doğu’daki diplomatik başarısını kavrayamadığını belirtti.

Yazıda, Atina’nın Ankara’nın bölgesel gücünü küçümseyerek hata yaptığı itiraf etti.

Eski Avrupa Parlamentosu üyesi Giorgos Kyrtsos, Yunan hükümetini eleştirdi. Yunan medyasının 'Miçotakis'in korktuğu için Erdoğan'la görüşmesini iptal etti” yönündeki iddialarına atıfta bulunan Kyrtsos, ''Türkiye masada kazandı, Yunan hükümeti ise sahayı okuyamadı.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE'NİN ROLÜ YÜKSELDİ”

Haberde ayrıca, Erdoğan’ın Trump ile görüşmesinde Gazze anlaşmasında belirleyici rol oynadığı ve bu süreçte Katar ile koordineli hareket ettiği yazıldı.

