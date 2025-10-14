Sanchez’ten İsrail’e açık uyarı! 'Hesap vereceksiniz'

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze’de barış sürecinin başlamasının İsrail’in işlediği suçların cezasız kalacağı anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Sanchez, “Barış, unutmak ya da cezasızlık değildir. Gazze’de işlenen soykırımın sorumluları mutlaka yargı önüne çıkarılmalı.” ifadelerini kullandı.

İspanyol Cadena Ser Radyosu’na konuşan Sanchez, Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen barış zirvesiyle birlikte Gazze’de diplomatik çözüm için bir fırsat penceresi açıldığını yineledi.

Ancak bu sürecin “adalet ve hesap verilebilirlik olmadan kalıcı olamayacağın konusunda ikaz etti.

“BARIŞ, ADALET OLMADAN MÜMKÜN DEĞİL”

Sanchez, “Gazze’de yaşanan trajedinin üzeri barış adı altında örtülemez. Adaletin yerini bulması, barışın teminatıdır.” dedi.

İspanya Başbakanı ayrıca, iki devletli çözümün yeniden gündeme alınması gerektiğini ve Batı Şeria’nın da unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Avrupa’ya da çağrıda bulunan Sanchez, Gazze’nin yeniden inşasının uluslararası denetim altında yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

'SİLAH AMBARGOSU SÜRECEK, İSPANYA BARIŞ GÜCÜNE HAZIR” “İsrail’e uyguladığımız silah ambargosu, Gazze’de barış tam anlamıyla tesis edilene kadar sürecek,” diyen Sanchez, “Eğer uluslararası toplum bölgede bir barış gücü oluşturursa, İspanya bu misyonda yer almaya hazırdır.” ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE TARİHİ ANLAŞMA

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de yaptığı açıklamada, Mısır’da yürütülen müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

10 Ekim’de yürürlüğe giren anlaşma, Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Trump’ın katıldığı zirvede imzalanmıştı.