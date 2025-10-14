Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’dan 'İslamabad Deklarasyonu'!

Ankara, Bakü ve İslamabad hattında tarihi bir adım atıldı. Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan parlamento başkanlarının katılımıyla düzenlenen Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı, “İslamabad Deklarasyonu”nun kabul edilmesiyle sona erdi.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, kabul edilen deklarasyonun üç ülke arasındaki kardeşlik bağlarının tüm yönlerini kapsadığını belirterek, “Bu belge parlamentoların ortak faaliyetlerinin önemini vurguluyor ve işbirliğinin daha da genişletilmesi için yeni fırsatlar sunuyor” dedi.

Gafarova ayrıca, deklarasyonun tarafların bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin ortak vizyonunu yansıttığını ifade etti.

“PARLAMENTO DİPLOMASİSİ YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantıda yaptığı konuşmada üç ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın her geçen gün güçlendiğini söyledi.

Kurtulmuş, “Parlamento diplomasisinin imkanlarını daha etkin kullanarak ilişkilerimizi derinleştireceğiz. Bu toplantının sonuçları gelecekteki işbirliğimiz açısından son derece değerlidir" yorumunu paylaştı.

ÜÇ KARDEŞ ÜLKE, ORTAK HEDEFTE BULUŞTU

Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık ise, zirvenin üç ülke arasında bölgesel barış, güvenlik ve kalkınma konularında ortak bir duruş sergilenmesi için önemli bir platform oluşturduğunu belirtti.

Toplantının, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki parlamentolar arası bağların güçlendirilmesinde tarihi bir adım olduğu ifade edildi.