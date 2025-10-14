33 yıl sonra bir ilk! İngiltere, Azerbaycan ve Ermenistan’a silah ambargosunu kaldırdı

Birleşik Krallık, 1992’den bu yana yürürlükte olan AGİT silah ambargosunu kaldırarak Ermenistan ve Azerbaycan’a silah sevkiyatına yeniden izin verdi.

İngiltere Avrupa ve Kuzey Amerika İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty, “Kaydedilen ilerleme dikkate alındığında, 1992 tarihli AGİT ambargosunun geçerliliğini yitirdiğini düşünüyoruz. İngiltere, Ermenistan ve Azerbaycan’a silah sevkiyatına yönelik kısıtlamaları tamamen kaldırıyor” dedi.

İlgili Haber Putin, canlı yayında Aliyev’den özür diledi!

“GÜVENLİK ALANINDA YENİ DÖNEM”

Doughty, kararın Güney Kafkasya’da barış sürecini güçlendireceğini belirterek, “Bu adım, ülkelerin egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini, hibrit tehditlere karşı cevaplar da dahil olmak üzere korumalarına yardımcı olacak,” ifadelerini kullandı.

Bakan, ayrıca ihracat lisanslarının sıkı kriterlere göre bireysel olarak değerlendirileceğini ve bölgedeki güvenlik durumunun yakından izleneceğini söyledi.

“MİNSK GRUBU TARİHE KARIŞTI”

Birleşik Krallık, Ermenistan ve Azerbaycan’ın AGİT Minsk Grubu’nun feshedilmesi yönündeki çağrısına destek vermişti. 1 Eylül 2025 itibarıyla grup resmen kapatıldı.

Doughty, “Her iki ülkeyi 24-26 Ağustos tarihleri arasında ziyaret ettim. Barışa yönelik ivmenin korunması için Birleşik Krallık desteğini sürdürecektir” dedi.

“KALICI BARIŞ İÇİN FIRSAT ANI”

İngiltere, barış sürecinde gelinen noktayı “tarihi ilerleme” olarak nitelendirirken, Ermenistan ve Azerbaycan’la ilişkilerini stratejik ortaklık düzeyine çıkardığını duyurdu.

Ortaklık kapsamında iki ülke ile ticaret, güvenlik ve savunma alanlarında iş birliği yapılacak; her yıl bakanlar düzeyinde toplantılar düzenlenecek.