Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 33 yıl sonra bir ilk! İngiltere, Azerbaycan ve Ermenistan’a silah ambargosunu kaldırdı

33 yıl sonra bir ilk! İngiltere, Azerbaycan ve Ermenistan’a silah ambargosunu kaldırdı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
33 yıl sonra bir ilk! İngiltere, Azerbaycan ve Ermenistan’a silah ambargosunu kaldırdı
İngiltere, AGİT, Silah Ambargosu, Ermenistan, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Londra yönetimi, 1992’den bu yana yürürlükte olan AGİT silah ambargosunu kaldırarak Ermenistan ve Azerbaycan’a silah ihracatına yeniden izin verdi.

Birleşik Krallık, 1992’den bu yana yürürlükte olan AGİT silah ambargosunu kaldırarak Ermenistan ve Azerbaycan’a silah sevkiyatına yeniden izin verdi.

İngiltere Avrupa ve Kuzey Amerika İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty, “Kaydedilen ilerleme dikkate alındığında, 1992 tarihli AGİT ambargosunun geçerliliğini yitirdiğini düşünüyoruz. İngiltere, Ermenistan ve Azerbaycan’a silah sevkiyatına yönelik kısıtlamaları tamamen kaldırıyor” dedi.

“GÜVENLİK ALANINDA YENİ DÖNEM”

Doughty, kararın Güney Kafkasya’da barış sürecini güçlendireceğini belirterek, “Bu adım, ülkelerin egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini, hibrit tehditlere karşı cevaplar da dahil olmak üzere korumalarına yardımcı olacak,” ifadelerini kullandı.

Bakan, ayrıca ihracat lisanslarının sıkı kriterlere göre bireysel olarak değerlendirileceğini ve bölgedeki güvenlik durumunun yakından izleneceğini söyledi.

33 yıl sonra bir ilk! İngiltere, Azerbaycan ve Ermenistan’a silah ambargosunu kaldırdı - 1. Resim

“MİNSK GRUBU TARİHE KARIŞTI”

Birleşik Krallık, Ermenistan ve Azerbaycan’ın AGİT Minsk Grubu’nun feshedilmesi yönündeki çağrısına destek vermişti. 1 Eylül 2025 itibarıyla grup resmen kapatıldı.

Doughty, “Her iki ülkeyi 24-26 Ağustos tarihleri arasında ziyaret ettim. Barışa yönelik ivmenin korunması için Birleşik Krallık desteğini sürdürecektir” dedi.

“KALICI BARIŞ İÇİN FIRSAT ANI”

İngiltere, barış sürecinde gelinen noktayı “tarihi ilerleme” olarak nitelendirirken, Ermenistan ve Azerbaycan’la ilişkilerini stratejik ortaklık düzeyine çıkardığını duyurdu.

Ortaklık kapsamında iki ülke ile ticaret, güvenlik ve savunma alanlarında iş birliği yapılacak; her yıl bakanlar düzeyinde toplantılar düzenlenecek.

Kaynak: Dış Haberler

Toplu taşıma kazaları neden bu kadar arttı? Sürücüler mi gergin yolcular mı sabırsız?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rodos'ta göçmen faciası! 1'i çocuk 2 kişi öldü, 18 kişi kurtarıldı - DünyaRodos'ta göçmen faciası!Öksürük şurubu yüzünden 20 kişi hayatını kaybetti! Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti - DünyaÖksürük şurubu yüzünden 20 kişi hayatını kaybetti!Bir gün farkla Dünya kıl payı kurtuldu! Güneş’ten gelen ölüm fırtınası gezegeni teğet geçti - DünyaBir gün farkla Dünya kıl payı kurtuldu! Teğet geçtiAB raporunda tarihi değişim! Haritada KKTC ve Türkiye-Libya hattı tanındı - DünyaAB raporunda KKTC hattı tanındıVenezuela'da altın madeni çöktü! Çok sayıda ölü var - DünyaVenezuela'da altın madeni çöktü! Çok sayıda ölü varABD medyası ayaklandı! Pentagon’un yeni kurallarına tepki yağdı - DünyaABD medyası ayaklandı! Pentagon’un yeni kurallarına tepki yağdı
Sonraki Haber Yükleniyor...