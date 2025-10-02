Kopenhag’da kritik zirve! Aliyev, Paşinyan ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 7. Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle başkent Washington'da düzenlenen zirvede varılan mutabakatların önemini vurgulayan Aliyev ve Paşinyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın daha da güçlendirilmesi için çaba göstermeye hazır olduklarını bir defa daha teyit etti.

Bölgesel ulaşım hatlarının faydalarına dikkati çeken liderler, Azerbaycan arazisinde devam eden altyapı projelerinin ilerleyişi, Ermenistan arazisinden geçecek TRIPP (Trump Uluslararası Barış ve Refah Rotası) projesi ve Washington Bildirisi'nin uygulanması konularında görüş alışverişinde bulundu.

AGİT Minsk Grubu'nun feshine ilişkin oy birliğiyle alınan kararı memnuniyetle karşılayan ve güven artırıcı önlemlerin sürdürülmesinin önemini vurgulayan Aliyev ve Paşinyan, temasları devam ettirme konusunda mutabık kaldı.