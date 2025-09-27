Paşinyan'dan "Türkiye ile benzeri görülmemiş diyalog!" sözleri! Ermenistan Başbakanı BM'de konuştu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın tesis edildiğini açıkladı.

Paşinyan, bu barış sürecinde ABD Başkanı Donald Trump’ın rolünün belirleyici olduğunu vurguladı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMELERDE GÜVEN DÜZEYİ ARTIYOR

Paşinyan, Trump hakkında, “Onun fedakarlığı, tutarlılığı ve prensipli yaklaşımı, imkânsız görünenleri mümkün kıldı. Bu nedenle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Trump’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi kararını aldık. Çünkü kendi örneğimizde Başkan Trump’ın bu fikre gerçekten bağlı olduğunu gördük” dedi.

Türkiye ile son dönemdeki ilişkilerine de değinen Paşinyan, "Son yıllarda, Ermenistan ile Türkiye arasında eşi benzeri görülmemiş olumlu bir diyalog kurulmuştur, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığım görüşmeler düzenli olup, güven düzeyi sürekli artmaktadır" açıklamalarında bulundu.

ERMENİSTAN VE AZERBAYCAN ARASINDAKİ BARIŞ ANLAŞMASI

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 37 yıl süren Dağlık Karabağ çatışmasını sona erdirmeyi hedefleyen Barış Anlaşması, 8 Ağustos 2025’te ABD’nin başkenti Washington’da imzalandı. Anlaşmaya, ABD BaşkanıTrump, Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan tarafından imza atıldı.

Anlaşma, sınırların belirlenmesi, güvenlik iş birliği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi gibi maddeleri kapsıyor. Ayrıca, Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında fiziki bağ sağlayacak Zengezur Koridoru için ABD’ye 99 yıl süreyle münhasır haklar tanındı. Koridor, “Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP)” olarak adlandırıldı.

Koridor, Ermenistan’ın Syunik bölgesinden geçerek Nahçıvan’ı Azerbaycan’ın ana topraklarına bağlamayı ve insanların, malların Avrupa ve Türkiye’den Azerbaycan ile Orta Asya’daki Türk cumhuriyetlerine Rusya veya İran topraklarını kullanmadan ulaşmasını sağlayacak.