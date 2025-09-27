Cumhurbaşkanı Erdoğan boş koltuklara konuşan Netanyahu'ya seslendi! "Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Bosphorus Diplomasi Forumu"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ülkemizin güçlü yarınları için geleceğimizi inşa eden gençlerimizin her biri asrın yıldızlarıdır.

Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Belirsizlik ve istikrarsızlık anaforu dalga dalga yayılıyor. Su ve iklim krizlerinden ticaret savaşlarına gıda zincirlerinin sağlıklı işlenmesine.... türlü meydan okunmalarla karşı karşıyayız.

Şu manzarayı net görüyoruz: İkinci dünya savaşından sonra galipler eliyle kurulan düzen itibarını yitirdi. Evrensel değerler rafa kalktı. Küresel barış yerini savaş girdabına bırakmıştır.

BMGK gibi mekanizmaların gayesi insani felaketlerin önüne geçmekti. Gelinen noktada çözümün anahtarı olması gereken yapılar sorunun parçası haline dönüşmüştür

Çok büyük bir sistem krizi var.

Küresel sistem iflas etti derken hamaset olsun diye söylemiyoruz. İflas olmuş sistemin yükünü çeken bölgede yer alıyoruz. Kriz, soykırım ve zulümlerin tamamı bu coğrafyada.

Bu millet tarihin hiçbir döneminde 'Bana ne?' dememiştir. Bu millet her zaman uzak yakın demeden 'imdat' diyenin yardımına koştu.

Çözüme liderlik etmek bizim görevimizdir.

Bizim tek amacımız var o da bölgede barışın, istikrarın güçlü bir şekilde sağlanmasıdır.

Komşumuz Suriye'de tam 14 yıl boyunca, eli kanlı rejimin karşısında Suriyeli mazlumların yanında durduk. Biz onları asla yalnız bırakmadık. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna savaşında bunları yaptık. Biz adil bir barış için çalıştık. Şimdi de Gazze'de bunu yapıyoruz.

Gazze'de 2 yıldır dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor. Netanyahu ve katliam kadrosu Filistinli sivilleri hedef alıyor.

BMGK'DA NETANYAHU'NUN PROTESTO EDİLMESİ

Gazze'de açlık silah olarak kullanılıyor.

Dün BMGK'da Netanyahu denilen katil, salondaki o boş koltuklara seslendi. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

Sözde yardım dağıtım noktalarında binlerce sivil öldürüldü.

İsrail'in saldırılarına maruz kalan Sumud Filosu'na selam gönderiyoruz. Cenabı Allah onları esirgesin.

Zalimlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Ve o hesap galip gelecektir. Gazze'de çok kayıplar verildi, çok ağır bedeller ödendi. Gazze soykırımı küresel ölçekte bir uyanışa da sahne oldu. Canavarın durdurulması şart oldu.

Dün soykırım şebekesinin başı, yalanlarını ve tehditlerini söyleyecek kimseyi bulamadı ve boş koltuklara konuştu. Kulaklarının üstüne yatanlar artık gaflet uykusundan uyanmaya başladı.

Özellikle Katar'a düzenlenen saldırı, İsrail'in asıl niyetini ortaya çıkardı. Filistin'i tanıyan devletlerin sayısındaki artışın ardından küresel uyanış var.

Uluslararası spor müsabakalarından men dahil İsrail'e caydırıcı tedbirler alınmalıdır.

İsrail'e Gazze'deki yıkımın faturası ödetilmelidir.

Alevlerin daha da yayılmaması için çalışmaya devam edeceğiz.

