Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Cumhurbaşkanı Erdoğan boş koltuklara konuşan Netanyahu'ya seslendi! "Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste"

Cumhurbaşkanı Erdoğan boş koltuklara konuşan Netanyahu'ya seslendi! "Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan boş koltuklara konuşan Netanyahu&#039;ya seslendi! &quot;Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste&quot;
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze, İsrail, Netanyahu, Filistin, Soykırım, Haber
Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün BMGK'da boş koltuklara konuşan Netanyahu'ya yönelik olarak, "Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste" ifadelerini kullandı. "Kulaklarının üstüne yatanlar artık gaflet uykusundan uyanmaya başladı" diyen Erdoğan, "Gazze soykırımı küresel ölçekte bir uyanışa sahne oldu. Canavarın durdurulması şarttır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Bosphorus Diplomasi Forumu"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ülkemizin güçlü yarınları için geleceğimizi inşa eden gençlerimizin her biri asrın yıldızlarıdır. 

Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Belirsizlik ve istikrarsızlık anaforu dalga dalga yayılıyor. Su ve iklim krizlerinden ticaret savaşlarına gıda zincirlerinin sağlıklı işlenmesine.... türlü meydan okunmalarla karşı karşıyayız. 

Şu manzarayı net görüyoruz: İkinci dünya savaşından sonra galipler eliyle kurulan düzen itibarını yitirdi. Evrensel değerler rafa kalktı. Küresel barış yerini savaş girdabına bırakmıştır. 

BMGK gibi mekanizmaların gayesi insani felaketlerin önüne geçmekti. Gelinen noktada çözümün anahtarı olması gereken yapılar sorunun parçası haline dönüşmüştür

Çok büyük bir sistem krizi var. 

Küresel sistem iflas etti derken hamaset olsun diye söylemiyoruz. İflas olmuş sistemin yükünü çeken bölgede yer alıyoruz. Kriz, soykırım ve zulümlerin tamamı bu coğrafyada. 

Bu millet tarihin hiçbir döneminde 'Bana ne?' dememiştir. Bu millet her zaman uzak yakın demeden 'imdat' diyenin yardımına koştu. 

Çözüme liderlik etmek bizim görevimizdir. 

Bizim tek amacımız var o da bölgede barışın, istikrarın güçlü bir şekilde sağlanmasıdır.

Komşumuz Suriye'de tam 14 yıl boyunca, eli kanlı rejimin karşısında Suriyeli mazlumların yanında durduk. Biz onları asla yalnız bırakmadık. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna savaşında bunları yaptık. Biz adil bir barış için çalıştık. Şimdi de Gazze'de bunu yapıyoruz. 

Gazze'de 2 yıldır dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor. Netanyahu ve katliam kadrosu Filistinli sivilleri hedef alıyor. 

BMGK'DA NETANYAHU'NUN PROTESTO EDİLMESİ

Gazze'de açlık silah olarak kullanılıyor. 

Dün BMGK'da Netanyahu denilen katil, salondaki o boş koltuklara seslendi. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. 

Sözde yardım dağıtım noktalarında binlerce sivil öldürüldü. 

İsrail'in saldırılarına maruz kalan Sumud Filosu'na selam gönderiyoruz. Cenabı Allah onları esirgesin.

Zalimlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Ve o hesap galip gelecektir. Gazze'de çok kayıplar verildi, çok ağır bedeller ödendi. Gazze soykırımı küresel ölçekte bir uyanışa da sahne oldu. Canavarın durdurulması şart oldu. 

Dün soykırım şebekesinin başı, yalanlarını ve tehditlerini söyleyecek kimseyi bulamadı ve boş koltuklara konuştu. Kulaklarının üstüne yatanlar artık gaflet uykusundan uyanmaya başladı. 

Özellikle Katar'a düzenlenen saldırı, İsrail'in asıl niyetini ortaya çıkardı. Filistin'i tanıyan devletlerin sayısındaki artışın ardından küresel uyanış var. 

Uluslararası spor müsabakalarından men dahil İsrail'e caydırıcı tedbirler alınmalıdır. 

İsrail'e Gazze'deki yıkımın faturası ödetilmelidir. 

Alevlerin daha da yayılmaması için çalışmaya devam edeceğiz. 

Ayrıntılar geliyor... 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Aşk ve Gözyaşı dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı? 27 Eylül ATV yayın akışıFenerbahçe'nin eski yıldızından Leroy Sane cevabı: Galatasaray'a gitmesi gereksizdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Fidan: İsrail, bir haydut aktör haline gelmiştir - PolitikaBakan Fidan: İsrail, bir haydut aktör haline gelmiştirGürsel Tekin, CHP yönetimine sert çıktı: Beni zorlamayın! - PolitikaCHP yönetimine sert çıktı: Beni zorlamayın!Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi davası ertelendi - PolitikaEkrem İmamoğlu'nun bilirkişi davası ertelendiGürsel Tekin'den, Özel'in "aparat" çıkışına sert tepki: Ya ben de konuşursam sayın Genel Başkan? - PolitikaÖzel'in sözlerine çok sert tepki gösterdi22. Kurultay da dava yolunda! Bazı delegeler hazırlık yapıyor - Politika22. Kurultay da dava yolundaCHP Bolu’da kampa giriyor, “Gölge Kabine” dönemi bitiyor - PolitikaCHP’de “Gölge Kabine” dönemi bitiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...