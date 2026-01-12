Anadolu Ajansı
Gazze ateşkesinde ikinci aşama! Bakan Fidan kritik toplantıya katıldı
Gazze'de İsrail ve Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için gözler arabulucu ülkelere çevrildi. Türkiye, ABD, Mısır ve Katar arasında ikinci aşamaya geçişe dair çevrimiçi toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılım sağladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasının hazırlıklarının görüşüldüğü çevrim içi toplantıda yer aldı.
- Toplantı Aralık 2025'te Miami'de yapılan toplantının devamı niteliğinde.
- Fidan, ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililerle görüştü.
GAZZE ATEŞKESİNDE İKİNCİ AŞAMA YOLDA
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Aralık 2025'in sonunda Miami'de yapılan toplantının devamı niteliğindeki çevrim içi toplantıya katılarak ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililerle Gazze barış planının ikinci aşamasının hazırlıklarını görüştü.
