Gazze'de İsrail ve Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için gözler arabulucu ülkelere çevrildi. Türkiye, ABD, Mısır ve Katar arasında ikinci aşamaya geçişe dair çevrimiçi toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılım sağladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasının hazırlıklarının ele alındığı çevrim içi toplantıda yer aldı.

Gazze ateşkesinde ikinci aşama! Bakan Fidan kritik toplantıya katıldı

GAZZE ATEŞKESİNDE İKİNCİ AŞAMA YOLDA

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Aralık 2025'in sonunda Miami'de yapılan toplantının devamı niteliğindeki çevrim içi toplantıya katılarak ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililerle Gazze barış planının ikinci aşamasının hazırlıklarını görüştü.

