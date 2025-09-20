Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Paşinyan 'diyalog' sürecinden umutlu: Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılacağız

Paşinyan 'diyalog' sürecinden umutlu: Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılacağız

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Paşinyan &#039;diyalog&#039; sürecinden umutlu: Türkiye üzerinden Avrupa&#039;ya açılacağız
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile sürdürülen diyalog sayesinde yakın gelecekte iki ülke arasında kara yolu bağlantısının kurulabileceğini ve bu sayede Avrupa ile doğrudan ulaşımın mümkün olacağını söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin kongresinde yaptığı konuşmada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"BARIŞIN SOMUT BİR GÖSTERGESİ"

Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sağlanmasının, ülke tarihinde tamamen yeni bir sürecin kapısını araladığını belirtti. Yaklaşık 1 yıl 7 aydır sınır hattında hiçbir Ermeni askerinin hayatını kaybetmediğini ya da yaralanmadığını vurgulayan Paşinyan, bu durumun barışın somut bir göstergesi olduğunu ifade etti

Karabağ'dan Ermenistan’a göç edenlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Paşinyan, bu kişilerin artık mülteci değil, Ermenistan’ın onurlu vatandaşları olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Paşinyan, "Bu insanlar bizim desteğimizle mültecilik statüsünden çıkarak Ermenistan vatandaşlığına geçmelidir" dedi.

"TÜRKİYE İLE KARA YOLU BAĞLANTISI KURULABİLİR"

Türkiye ile olan ilişkiler konusuna da değinen Paşinyan, Ankara ile sürdürülen yapıcı diyalog sürecinin olumlu ilerlediğini belirtti.

Bu görüşmelerin yakın gelecekte Türkiye ve dolayısıyla Avrupa Birliği ile kara yolu ulaşımı kurulmasına olanak sağlayacağına dair umut verici sinyaller taşıdığını söyleyen Paşinyan, "Bu diyalog yakın gelecekte Türkiye ile ve dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) ile kara yolu ulaşım bağlantılarına sahip olacağımız konusunda bize güven veriyor" dedi.

Öte yandan Rusya ile olan ilişkilere de değinen Paşinyan, Moskova ile ilişkilerin yeni bir yapıcı dönüşüm sürecine girdiğini belirterek, iki ülke arasında siyasi diyaloğun sürdüğünü ve iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Zidane'ın oğlu Luca, milli takım tercihini yaptı! FIFA onayı verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de eğitim uçuşu faciası! 4 asker hayatını kaybetti - DünyaABD'de eğitim uçuşu faciası! 4 asker öldüAvrupa'da siber saldırı kaosu! Londra, Berlin, Brüksel havalimanlarında uçuşlar iptal - DünyaAvrupa'da siber saldırı kaosu!Acil çağrı hattı çöktü, 3 kişi öldü! Optus'a soruşturma - DünyaAcil çağrı hattı çöktü, 3 kişi öldüRusya'dan Ukrayna'ya füze ve İHA yağmuru! En az 3 ölü, onlarca yaralı - DünyaUkrayna'ya füze ve İHA yağmuru! En az 3 ölü, onlarca yaralıİsrailli orkestra şefi Ilan Volkov sahnede ‘katliamı durdurun’ dedi, sokakta kelepçelendi! - DünyaGazze konuşmasıyla ses getirmişti: İsrailli şefe kelepçe11 yıl sonra ilk! Suriye bayrağı Washington’da dalgalandı - DünyaSuriye bayrağı Washington’da dalgalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...