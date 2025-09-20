Paşinyan 'diyalog' sürecinden umutlu: Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılacağız

"BARIŞIN SOMUT BİR GÖSTERGESİ"

Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sağlanmasının, ülke tarihinde tamamen yeni bir sürecin kapısını araladığını belirtti. Yaklaşık 1 yıl 7 aydır sınır hattında hiçbir Ermeni askerinin hayatını kaybetmediğini ya da yaralanmadığını vurgulayan Paşinyan, bu durumun barışın somut bir göstergesi olduğunu ifade etti

Karabağ'dan Ermenistan’a göç edenlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Paşinyan, bu kişilerin artık mülteci değil, Ermenistan’ın onurlu vatandaşları olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Paşinyan, "Bu insanlar bizim desteğimizle mültecilik statüsünden çıkarak Ermenistan vatandaşlığına geçmelidir" dedi.

"TÜRKİYE İLE KARA YOLU BAĞLANTISI KURULABİLİR"

Türkiye ile olan ilişkiler konusuna da değinen Paşinyan, Ankara ile sürdürülen yapıcı diyalog sürecinin olumlu ilerlediğini belirtti.

Bu görüşmelerin yakın gelecekte Türkiye ve dolayısıyla Avrupa Birliği ile kara yolu ulaşımı kurulmasına olanak sağlayacağına dair umut verici sinyaller taşıdığını söyleyen Paşinyan, "Bu diyalog yakın gelecekte Türkiye ile ve dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) ile kara yolu ulaşım bağlantılarına sahip olacağımız konusunda bize güven veriyor" dedi.

Öte yandan Rusya ile olan ilişkilere de değinen Paşinyan, Moskova ile ilişkilerin yeni bir yapıcı dönüşüm sürecine girdiğini belirterek, iki ülke arasında siyasi diyaloğun sürdüğünü ve iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.