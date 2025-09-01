Çin'de kritik temaslar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjındaki temaslarına devam ediyor.

Erdoğan, konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un da yer aldığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu, Türkiye'nin sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Türkiye ile Azerbaycan'ın gelecek dönemde bölgesel kalkınma hamlelerini eş güdüm içinde şekillendirmesinin önemli olduğunu ve iki ülkenin enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar atmayı da sürdüreceğini belirtti.

ERDOĞAN, PAŞİNYAN'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile yaptığı görüşmenin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı da kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın da hazır bulunduğu kabulde, Güney Kafkasya’da kalıcı istikrar ve barışa yönelik atılan adımlar ışığında Türkiye-Ermenistan ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnun olduğunu, Türkiye’nin bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı desteklediğini ve sürece katkıda bulunmayı sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında iş birliğini artırmaya matuf adımların da değerlendirildiğini belirtti.