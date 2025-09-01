Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Şikâyet ve talepler masada! AK Parti MYK yoğun gündemle toplanıyor

Şikâyet ve talepler masada! AK Parti MYK yoğun gündemle toplanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şikâyet ve talepler masada! AK Parti MYK yoğun gündemle toplanıyor
AK Parti, MYK, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı, Şikayet, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın partisinin Merkez Yürütme Kurulunu (MYK) toplayacak.

EMRAH ÖZCAN / ANKARA - İç ve dış politikadaki güncel gelişmeler ile parti içi stratejilerin ele alınacağı toplantıda ağustos ayı başında başlayan Türkiye Yüzyılı buluşmaları da masaya yatırılacak.

Şimdiye kadar 25 il 267 ilçe ziyareti gerçekleştirildi. MYK’da bu ziyaretler kapsamında sahadan gelen şikâyetler ve talepler dile getirilecek. Meclis’te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarında gelinen son durum da Erdoğan’a aktarılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 61,1’e ulaştı! Yüzde 30'u rüzgar ve güneştenSağlık Bakanlığından yeni öğrencilerin ailelerine: Uyum uyarısı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: Yabancı öğrencilerin ekonomiye katkısı yıllık 3 milyar dolar - GündemYabancı öğrenciden 120 milyar!Sağlık Bakanlığından yeni öğrencilerin ailelerine: Uyum uyarısı - GündemSağlık Bakanlığından yeni öğrencilerin ailelerine: Uyum uyarısıHakkı Alkan ve Samet Jankovic'ten karşılıklı suçlamalar! "5,5 milyon TL para istedi" - Gündem"5.5 milyon TL" iddiası ortalığı karıştırdıEmlak vergisi ile ilgili iddialara DMM'den bilgilendirme geldi - GündemDMM’den “emlak vergileri” iddialarına yalanlama!Türkiye'den Suriye'nin eğitim sistemine kapsamlı destek - GündemTürkiye'den Suriye'nin eğitim sistemine kapsamlı destekKatledilen 15 yaşındaki Hilal'in yakınları tepki gösterdi! Boğaziçi Üniversitesi'ne nasıl silah sokulabiliyor? - GündemBoğaziçi Üniversitesi'ne nasıl silah sokulabiliyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...