Hakkı Alkan ve Samet Jankovic'ten karşılıklı suçlamalar! "5,5 milyon TL para istedi"

Çalışanı Samet Jankovic'e saksı fırlatmasıyla gündem olan ShiftDelete’in sahibi Hakkı Alkan'dan yeni bir açıklama geldi.

Kişisel X hesabından, "Son gelişmeleri bu videoda samimi bir şekilde paylaştım. Ekip arkadaşlarımdan, sevenlerimizden, sana yakıştıramadım diye mesaj atan naif insanlardan özür dilerim. Bir daha böyle üzücü bir durumun içinde beni asla görmeyeceksiniz. Size söz veriyorum." notuyla bir video paylaşan Alkan, dikkat çeken iddialara imza attı.

"AVUKATI 5.5 MİLYON TL İSTEDİ"

Alkan, "Avukatı 5.5 milyon TL istedi. Samet'in tazminatını karşılayacağımı fakat bu miktarın fazla olduğunu söylediğimde 'Anlaşamayız' dedi. Sonra bu videolar ortaya çıktı." iddiasında bulundu.

"BİR DAHA BÖYLE ÜZÜCÜ BİR DURUMUN İÇİNDE BENİ ASLA GÖRMEYECEKSİNİZ"

Samet Jankovic'ten özür dilediğini de ifade eden Alkan, "Sevenlerimi hayal kırıklığına uğrattım. Size söz veriyorum: Bir daha böyle üzücü bir durumun içinde beni asla görmeyeceksiniz." dedi.

"5 MİLYONU BEN DEĞİL AVUKATLARIM BELİRLEDİ"

Hakkı Alkan'ın videosunun altında Samet Jankovic'ten bir cevap geldi. Jankovic attığı tweette, "Sana yeni iş hayatında başarılar dilerim. Bana kattıklarını herkes biliyor herkese de anlatırım. Daha önce kimseye yapmadığın şeyleri bana yapman, benim bu şirkete ne kadar emek verdiğimi gösteriyor. Keşke bu durum yaşanmasaydı. 5 milyon ise benden gitmedi. Avukatlarım belirledi." ifadelerini kullandı.

"BU MESELE, TEKRARLANMAMASI GEREKEN BİR DERS OLARAK GERİDE KALSIN"

Jankovic'in bu paylaşımın altında Hakkı Alkan ise şu ifadeleri yazdı:

"Yeni kariyerinde ne zaman ihtiyaç duyarsan yanındayız Samet. Bize verdiğin emek, kardeşlik asla inkar edilmez. İkimiz için de üzücü biten bu mesele, tekrarlanmaması gereken bir ders olarak geride kalsın."

"SİZ ÇALIŞANLARINIZA NASIL DAVRANIYORSUNUZ YA?

Gün içinde Samet Jankovic yaşananları bir video ile de kamuoyuyla paylaşmıştı. Jankovic uğradığı saldırıya tepki göstererek, "Lütfen sormak istiyorum. Siz çalışanlarınıza nasıl davranıyorsunuz ya? Biz hangi ülkede yaşıyoruz? Yani böyle bir şeyin mümkün olabilir mi ya? Ya yüzüme bir geldi şu tarafıma. Ya dedim ki ne oluyor? Ben şöyle bir kafamı tuttum acaba, dedim yüzüme bir şey oldu mu? Sonuçta ben ekran karşısındayım ve hayatımı bu şekilde geçindiriyorum." demişti.

Çalışırken baskı gördüğünü öne süren Jankovic, şu ifadeleri kullanmıştı: