Hakkı Alkan Samet Jankovic olayı ne?

ShiftDelete'nin kurucusu Hakkı Alkan'ın çalışanı Samet Jankovic'le tartışması gündem oldu. Kamuoyunda yakından takip edilen 'Hakkı Alkan Samet Jankovic olayı' başlangıcı ve sürecin detayları haberimizde yer alıyor.

HAKKI ALKAN SAMET JANKOVİC OLAYI NE?

Hakkı Alkan ve Samet Jankovic olayının kamuoyuna yansımaları ilk olarak Samet Jankovic’in yaptığı bir paylaşım ile başladı.

Yüzünün fotoğrafını paylaşan Jankovic, "Bunun hesabını vereceksin. O kamera kayıtlarını silersen adam değilsin. 7/24 telefonuna senkron olduğunu biliyorum." sözleri olayı gündeme getiren ilk paylaşım oldu.

Olayın gündem olmasının ardından Hakkı Alkan 30 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Samet kardeşim ile yayınlanması gereken içeriklerle ilgili bir tartışma yaşadık ve bu tartışma, karşılıklı olarak istenmeyen bir noktaya geldi.

Tartışma esnasında, sinirlerime hakim olamayarak o anda yanımdaki çiçeğin dalını, masasına doğru fırlattım ve kendisine denk geldi. Şükürler olsun, kendisine bir zarar gelmedi. Olayın gerçekleştiği anı, ofis içi güvenlik kamerası görüntülerini de öncesi ve sonrası ile emniyet yetkililerine teslim ettim." açıklamasını yaptı.

Olay, ofisteki güvenlik kameralarına yansırken görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak tartışmalara yol açtı. Jankovic, X hesabından yaptığı paylaşımda dört yıl boyunca ek mesai ücretlerinin ödenmediğini, yapılan bir zammın iptal edildiğini ve mobbing’e maruz kaldığını iddia etti.

HAKKI ALKAN SAMET JANKOVİC KAVGA ANI VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Olayın sosyal medyada gündem olmasının temel sebebi, ofiste yaşanan tartışmanın güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerinin paylaşılmasıydı.

Videoda, Hakkı Alkan’ın masasında oturan Samet Jankovic’e bağırdığı ve bir cisim fırlattığı görülüyor. Jankovic’in ise bilgisayarını kapatarak tepki gösterdiği anlar dikkat çekiyor.

Samet Jankovic, Alkan'ın açıklamasının ardından X’te yaptığı paylaşımda olay anına dair, “Dal diye bahsediyor yüzüme fırlattığı şeyi. İçinde çakıl taşı olan ve eline ne aldığını görmeden attığı bir durum yaşandı. Kamera kayıtlarını paylaşamıyorum dediğim gibi ama o an inanılmaz bir acı hissettim ve üzerine yürüdüm. Zor tuttular arkadaşlarım. Bu olay patlama noktası oldu." ifadelerini kullandı.