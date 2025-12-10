Elazığ’ın Keban ilçesinde balık üretim tesisinin güvenlik kamerası, koruma altındaki su samurunu görüntüledi. Filelerin arasına girerek suya dalan samur, kısa süre sonra gözden kayboldu.

Dürümlü köyü mevkisinde Keban Baraj Gölü'nde alabalık üretimi yapan tesisin güvenlik kamerasına ait görüntülerde, su samurunun tesisteki balık üretimi yapılan kafesin filesine girdiği görülüyor.

ÖNCE SUYA GİRDİ, SONRA KAYBOLDU

Görüntülerde file içindeki suya giren samur, bir süre sonra gözden kayboluyor. Tesis çalışanı Murtaza Fırat, kayıtları incelerken su samurunu gördüğünü belirtti.

İLK KEZ GÖRDÜLER!

Büyüklerinden Fırat Nehri'nde su samuru olduğunu öğrendiğini dile getiren Fırat, bu hayvanı ilk kez gördüğünü ifade etti.

Su samuru, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin kırmızı listesinde yer alan ve Türkiye'de koruma altındaki türler arasında bulunuyor.

