ShiftDelete’in patronu Hakkı Alkan'dan skandal hareket! Çalışanı Samet Jankovic'e saksı fırlattı

ShiftDelete’in sahibi Hakkı Alkan, çalışanına darp girişimiyle konuşuluyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler gündem olurken ikili olaya ilişkin olarak açıklama yaptı.

Alkan tarafından kendisine saksı fırlatılan Samet Jankovic, yargı sürecinde oldukları için her şeyi açıklayamayacağını söylerken, ek mesailerini alamadıklarını ve yaşadıkları mobbinglerin görünenden fazlası olduğunu söyledi.

Samet Jankovic

Jankovic'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Küfürler, tehditler havada uçuşan bir kurumdan bahsediyorum. Ek mesailerimiz ödenmedi, mobbingler görünenden fazla. Bu olay patlama noktası oldu. Haksız kazançlar, küçük influencerların önünü kesme… Bunlara girmiyorum ama 4 yılda yaşadıklarımı tek bir videoda paylaşacağım.

Alkan ise kendisini şöyle savundu: “Sinirlerime hakim olamayarak yanımdaki çiçeğin dalını masasına doğru fırlattım, kendisine denk geldi."

Jankovic bunun üzerine "Yüzüme fırlattığı şeyin içinde çakıl taşları vardı. O an inanılmaz bir acı hissettim. Kamera kayıtlarını paylaşamıyorum ama yaşanan mobbinglerin artık gün yüzüne çıkması gerekiyor" ifadeleriyle Alkan'ı yalanladı.

Hakkı Alkan

"ÜZÜCÜ ZAMANLARIMIZ OLDU"

Alkan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tartışmanın içerik üretimi sırasında yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Üzücü bir durum hakkında sizleri bilgilendirmek isterim.

Yayıncılık zor iş. Özellikle de dijital yayıncılık. Bilgiler çok hızlı akıyor, takipçilerimizin beklentileri yüksek ve yayınlamamız gereken platformların sayısı fazla. Bilgilendirici videolar hazırlamak için yoğun bir ekip, her gün inanılmaz efor sarfediyor.

Tıpkı doktorluk gibi, polislik gibi, yayıncılık da gece gündüz devam eden bir hizmet. Bu işi 20 yıldır yapan ve yaklaşık 40 kişi ile çalışan birisi olarak, tatlı günlerimiz olduğu gibi, bugün yaşanan üzücü zamanlarımız da oldu.

İlk geldiği günden bu yana 4 yıl boyunca yayınımıza büyük katkıları olan Samet kardeşim ile yayınlanması gereken içeriklerle alakalı bir tartışma yaşadık ve bu tartışma, karşılıklı olarak istenmeyen bir noktaya geldi.

"SAMET'TEN ÖZÜR DİLERİM"

Tartışma esnasında, sinirlerime hakim olamayarak o anda yanımdaki çiçeğin dalını, masasına doğru fırlattım ve kendisine denk geldi. Şükürler olsun, kendisine bir zarar gelmedi. Olayın gerçekleştiği anı, ofis içi güvenlik kamerası görüntülerini de öncesi ve sonrası ile emniyet yetkililerine teslim ettim.

Samet ile çalışma hayatımız boyunca ağabey kardeş ilişkisi içerisinde devam eden sürecin bu noktaya gelmesi, hepimiz için üzücü oldu.

Yaşanan bu durumdan dolayı Samet kardeşimden ve sizlerden özür dilerim.

Yaptığımız yoğun işlerdeki stresi yönetebilmek, daha huzurlu bir ortam içinde ekip arkadaşlarımın içerik üretebilmesini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben her anını sizlerle paylaşan biriyim o sebeple bu konuyu da sizlerle paylaşmak istedim"

BUGÜN AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan Samet Jankovic, bugün konuyla ilgili video açıklama yapacağını şu sözlerle duyurdu: